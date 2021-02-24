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Я так скучив: Потап захопив "крутим" фото з підрослим сином-красенем

Автор: Lite

Потап разом з сином Андрієм завітав на прем'єрний показ нової української комеді від свого друга Юрія Горбунова "Скажене весілля 3". До речі, репер разом з колегами записав і виконав атмосферний саундтрек до фільму. У столичному кінотеатрі зібрався акторський склад картини, включаючи режисера і виконавця однієї з ролей Юрія Горбунова, а підтримати його прийшла дружина Катя Осадча в спокусливому вбранні.

Потап ж для виходу у світ вибрав total black образ, що складається з блузки, джинсів і шкіряної куртки. Андрій одягнув модний бомбер і здивував дорослим виглядом. Фотозвіт можна побачити на сторінці артиста в Instagram.

"Я так скучив за поп-корном і великим українським екраном!" - зізнався Потап.

Потап з сином Андрієм сходили на показ української комедії (фото: instagram.com/realpotap)

Леся Нікітюк не втрималася і прокоментувала фото: "Які файні хлопці". Інші коментатори зазначили, що Андрій дуже схожий на свою маму Ірину Горову і засипали його компліментами.

  • Ой, які крутиші!
  • Татова гордість!
  • Класні
  • Красень
  • Синок дуже схожий на свою маму
  • Классне фото!
  • Дорослий вже синочок
  • Хлопець підріс. Симпатяга!
  • Весь в тата

До речі, Андрій недавно приїжджав в гості до зіркового тата і навіть разом з ним встиг покататися на сніговій гірці. Компанію їм склала Настя Каменських.

Потап з дружиною і самі не проти погратися в снігу в морозний день.

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Новини України Потап
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