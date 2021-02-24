Я так скучив: Потап захопив "крутим" фото з підрослим сином-красенем

"Я так скучив за поп-корном і великим українським екраном!" - зізнався Потап.

Потап з сином Андрієм сходили на показ української комедії (фото: instagram.com/realpotap)

Леся Нікітюк не втрималася і прокоментувала фото: "Які файні хлопці". Інші коментатори зазначили, що Андрій дуже схожий на свою маму Ірину Горову і засипали його компліментами.

Ой, які крутиші!

Татова гордість!

Класні

Красень

Синок дуже схожий на свою маму

Классне фото!

Дорослий вже синочок

Хлопець підріс. Симпатяга!

Весь в тата

До речі, Андрій недавно приїжджав в гості до зіркового тата і навіть разом з ним встиг покататися на сніговій гірці. Компанію їм склала Настя Каменських.