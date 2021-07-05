Срочно купить: Кайли Дженнер показала, как носить трендовые джинсы лета

Кайли использовала классическое сочетание: джинсы и топ. Но сделала его модным и небанальным благодаря нескольким нюансам. Так, за основу девушка взяла одну из самых моделей джинсов: широкие, с высокой посадкой и крупными накладными карманами. Майку молодая мама также подобрала трендовую - короткий топ на одно плечо сегодня имеется в гардеробе каждой уважающей себя модницы.

Кайли Дженнер в новом образе на каждый день (фото: instagram.com/kyliejenner)

Из аксессуаров миллиардерша предпочла прозрачные солнцезащитные очки, голубые туфли-лодочки, а также крошечную сумочку из крокодиловой кожи. Кайли сделала несколько живописных фото на фоне стены, заодно показав, что находится в отличной форме.

К слову, на снимках она сделала акцент и на своем маникюре. Девушка обожает эксперименты с ногтями, регулярно радуя фанатов идеями. Сейчас она выбрала летнюю классику: белые ногти максимальной длины.