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Терміново купити: Кайлі Дженнер показала, як носити трендові джинси літа

Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер вміє створювати стильні образи для будь-якого випадку життя. Цього разу зірка запропонувала увазі передплатників варіант повсякденний.

Фото Кайлі Дженнер опублікувала у своєму блозі мережі Instagram.

Кайлі використовувала класичне поєднання: джинси і топ. Але зробила його модним і небанальним завдяки кільком нюансам. Так, за основу дівчина взяла одну з самих моделей джинсів: широкі, з високою посадкою і великими накладними кишенями. Майку молода мама також підібрала трендову-короткий топ на одне плече сьогодні є в гардеробі кожної поважаючої себе модниці.

Кайлі Дженнер в новому образі на кожен день (фото: instagram.com/kyliejenner)

З аксесуарів мільярдерка воліла прозорі сонцезахисні окуляри, блакитні туфлі-човники, а також крихітну сумочку з крокодилячої шкіри. Кайлі зробила кілька мальовничих фото на тлі стіни, заодно показавши, що знаходиться у відмінній формі.

До слова, на знімках вона зробила акцент і на своєму манікюрі. Дівчина обожнює експерименти з нігтями, регулярно радуючи фанатів ідеями. Зараз вона вибрала літню класику: білі нігті максимальної довжини.

Раніше ми розповіли про інший вид манікюру, який актуальний влітку 2021.

Також ми писали, що Кайлі знову зійшлася зі своїм екс-бойфрендом і батьком своєї дочки Стормі.

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стильмодаКайли Дженнер