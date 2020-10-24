В стильном пиджаке на голое тело: Санта Димопулос рассказала о своих отношениях с женщинами

Певица открыла тайну своих отношений с женщинами
Санта Димопулос - одна из любимых участниц шоу "Танцы со звездами 2020", но Санта не только хорошо танцует, она еще и разбирается в сложных взаимоотношениях между людьми. В своем Instagram артистка рассказала, существует ли дружба между женщинами, по ее мнению.
Санта опубликовала шикарный снимок, на котором она идет в белом пиджаке на голое тело, крупных круглых серьгах и стильных очках.
"Ну какая между вами может быть дружба, если вы женщины!", - такое утверждение я не раз встречала под своими фотографиями, где я с подругами.⠀
Почему в большинстве случаев люди видят в женщинах только конкуренцию? Почему говорят, что женской дружбы не существует?
Основа нашего общения с другими женщинами – общение с мамой. Психологи утверждают, что если с ней у вас сложились хорошие и комфортные отношения, то и с подругами все получится!
Мы с мамой очень любим друг друга, но так сложилось, что наши роли поменялись – её опекаю я. И да, вот это же опекунство я часто использовала и в общении с подругами: помочь, подтянуть, подтолкнуть, спасать… И не так давно я осознала, что дружба – это не обязательно взаимовыручка, это еще и общение ради удовольствия!
Вслед за этим потрясающим открытием в моей жизни стали появляться сильные и красивые девочки, которым от меня – ого, а так можно было? – ничего не нужно! Оказывается, в основе дружбы лежит… взаимная симпатия и общение на равных. Когда вам друг от друга по большому счету, ничего не надо, кроме обмена симпатией и энергией.
И у меня сложились свои правила женской дружбы:⠀
Для меня женская дружба – о любви, поддержке и комфортном общении двух личностей, где у каждой – свой круг интересов", - рассказала артистка.
Фолловеры тут же засыпали ее своими размышлениями о женской дружбе и похвалили стильный образ Санты.
Напомним, еще одна участница "Танцев со звездами 2020" Надежда Мейхер покорила сеть стильным осенним образом, певица показала соблазнительное фото.