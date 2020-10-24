В стильном пиджаке на голое тело: Санта Димопулос рассказала о своих отношениях с женщинами

Санта Димопулос - одна из любимых участниц шоу "Танцы со звездами 2020", но Санта не только хорошо танцует, она еще и разбирается в сложных взаимоотношениях между людьми. В своем Instagram артистка рассказала, существует ли дружба между женщинами, по ее мнению.

Санта опубликовала шикарный снимок, на котором она идет в белом пиджаке на голое тело, крупных круглых серьгах и стильных очках.

Санта Димопулос учится выстраивать правильные отношения (Фото: instagram.com/santadimopulos/)

"Ну какая между вами может быть дружба, если вы женщины!", - такое утверждение я не раз встречала под своими фотографиями, где я с подругами.⠀

Почему в большинстве случаев люди видят в женщинах только конкуренцию? Почему говорят, что женской дружбы не существует?

Основа нашего общения с другими женщинами – общение с мамой. Психологи утверждают, что если с ней у вас сложились хорошие и комфортные отношения, то и с подругами все получится!

Мы с мамой очень любим друг друга, но так сложилось, что наши роли поменялись – её опекаю я. И да, вот это же опекунство я часто использовала и в общении с подругами: помочь, подтянуть, подтолкнуть, спасать… И не так давно я осознала, что дружба – это не обязательно взаимовыручка, это еще и общение ради удовольствия!

Вслед за этим потрясающим открытием в моей жизни стали появляться сильные и красивые девочки, которым от меня – ого, а так можно было? – ничего не нужно! Оказывается, в основе дружбы лежит… взаимная симпатия и общение на равных. Когда вам друг от друга по большому счету, ничего не надо, кроме обмена симпатией и энергией.



И у меня сложились свои правила женской дружбы:⠀

Быть честной. Если подруга спрашивает твое мнение и тебе не нравится, что ты видишь (платье или какой-то ее проект) – лучше сказать об этом, но мягко, а не в виде критики. Критиканство не нужно никому!

Уважать личное пространство. Да, мне может не нравится ее мужчина или то, как она общается с детьми и т.д. – но мы обе взрослые. Ее жизнь – это не твоя жизнь.

Отпускай тех, с кем тебе перестало быть душевно хорошо и интересно – на их место придут новые люди!

Для меня женская дружба – о любви, поддержке и комфортном общении двух личностей, где у каждой – свой круг интересов", - рассказала артистка.

Фолловеры тут же засыпали ее своими размышлениями о женской дружбе и похвалили стильный образ Санты.

Напомним, еще одна участница "Танцев со звездами 2020" Надежда Мейхер покорила сеть стильным осенним образом, певица показала соблазнительное фото.