В стильному піджаку на голе тіло: Санта Дімопулос розповіла про свої стосунки з жінками

Співачка відкрила таємницю своїх відносин з жінками
Санта Дімопулос - одна з улюблених учасниць шоу "Танці з зірками 2020", але Санта не тільки добре танцює, вона ще й розбирається в складних відносинах між людьми. У своєму Instagram артистка розповіла, чи існує, на її думку, дружба між жінками.
Санта опублікувала шикарний знімок, на якому вона йде в білому піджаку на голе тіло, великих круглих сережках і стильних окулярах.
"Ну яка між вами може бути дружба, якщо ви жінки!", - таке твердження я не раз зустрічала під своїми фотографіями, де я з подругами. Чому в більшості випадків люди бачать у жінках тільки конкуренцію? Чому кажуть, що жіночої дружби не існує?
Основа нашого спілкування з іншими жінками – спілкування з мамою. Психологи стверджують, що якщо з нею у вас склалися гарні та комфортні відносини, то і з подругами все вийде!
Ми з мамою дуже любимо один одного, але так склалося, що наші ролі помінялися – я опікуюся нею. І це ж опікунство я часто використовувала і в спілкуванні з подругами: допомогти, підтягнути, підштовхнути, рятувати... І не так давно я усвідомила, що дружба – це не обов'язково взаємовиручка, це ще й спілкування заради задоволення!
Слідом за цим приголомшливим відкриттям в моєму житті стали з'являтися сильні і красиві дівчата, яких від мене – ого, а так можна було? – нічого не треба! Виявляється, в основі дружби лежить... взаємна симпатія і спілкування на рівних Коли вам один від одного за великим рахунком, нічого не треба, крім обміну симпатією і енергією.
І у мене склалися свої правила жіночої дружби:⠀
Для мене жіноча дружба – про любов, підтримку і комфортне спілкування двох особистостей, де в кожної – своє коло інтересів", - розповіла артистка.
Фолловери тут же засипали її своїми роздумами про жіночу дружбу і похвалили стильний образ Санти.
Нагадаємо, ще одна учасниця "Танців з зірками 2020" Надія Мейхер підкорила мережу стильним осіннім луком, співачка показала спокусливе фото.