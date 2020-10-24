В стильному піджаку на голе тіло: Санта Дімопулос розповіла про свої стосунки з жінками

Санта Дімопулос - одна з улюблених учасниць шоу "Танці з зірками 2020", але Санта не тільки добре танцює, вона ще й розбирається в складних відносинах між людьми. У своєму Instagram артистка розповіла, чи існує, на її думку, дружба між жінками.

Санта опублікувала шикарний знімок, на якому вона йде в білому піджаку на голе тіло, великих круглих сережках і стильних окулярах.

Санта Дімопулос вчиться вибудовувати правильні відносини (Фото: instagram.com/santadimopulos/)

"Ну яка між вами може бути дружба, якщо ви жінки!", - таке твердження я не раз зустрічала під своїми фотографіями, де я з подругами. Чому в більшості випадків люди бачать у жінках тільки конкуренцію? Чому кажуть, що жіночої дружби не існує?

Основа нашого спілкування з іншими жінками – спілкування з мамою. Психологи стверджують, що якщо з нею у вас склалися гарні та комфортні відносини, то і з подругами все вийде!

Ми з мамою дуже любимо один одного, але так склалося, що наші ролі помінялися – я опікуюся нею. І це ж опікунство я часто використовувала і в спілкуванні з подругами: допомогти, підтягнути, підштовхнути, рятувати... І не так давно я усвідомила, що дружба – це не обов'язково взаємовиручка, це ще й спілкування заради задоволення!

Слідом за цим приголомшливим відкриттям в моєму житті стали з'являтися сильні і красиві дівчата, яких від мене – ого, а так можна було? – нічого не треба! Виявляється, в основі дружби лежить... взаємна симпатія і спілкування на рівних Коли вам один від одного за великим рахунком, нічого не треба, крім обміну симпатією і енергією.



І у мене склалися свої правила жіночої дружби:⠀

Бути чесною. Якщо подруга запитує твою думку і тобі не подобається, що ти бачиш (плаття або якийсь її проект) – краще про це сказати, але м'яко, а не у вигляді критики. Критиканство не потрібно нікому!

Поважати особистий простір. Так, мені не подобається її чоловік або те, як вона спілкується з дітьми і т. д. – але ми обидві дорослі. Її життя – це не твоє життя.

Відпускай тих, з ким тобі перестало бути душевно добре і цікаво – на їх місце прийдуть нові люди!

Для мене жіноча дружба – про любов, підтримку і комфортне спілкування двох особистостей, де в кожної – своє коло інтересів", - розповіла артистка.

Фолловери тут же засипали її своїми роздумами про жіночу дружбу і похвалили стильний образ Санти.

Нагадаємо, ще одна учасниця "Танців з зірками 2020" Надія Мейхер підкорила мережу стильним осіннім луком, співачка показала спокусливе фото.