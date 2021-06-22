Тотальный Тулум: в Киеве отгремели "Белые ночи" (фото)

В этом году на фестивале было шесть сцен вместо привычных пяти. Каждая из них отличалась особенной атмосферой и как никогда фееричным и эксклюзивным оформлением.

На этот раз к фантазийному декору фестивальных сцен приложили руку известнейшие художники со всех уголков Украины.

Ну а настоящими богами TULUM: WHITE NIGHTS стали музыканты. На фестивале выступили более 100 артистов.

Каждый из них неистово заряжал пространство фестиваля, а гости в эйфории кочевали от сцены к сцене, перемещаясь в разные миры.

Анатолий Анатолич (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Леся Ригорчук (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Серж Пайе (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Позитив (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Орест Мурий (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

INGRET (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Mozgi (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Юля Юрина (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Посетителям фестиваля, к слову, скучать было некогда. О чем свидетельствуют эти фото:

Фестиваль "Белые ночи" в 2021 году (фото: Дмитрий Головченко)