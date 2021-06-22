Тотальний Тулум: у Києві відгриміли "Білі ночі" (фото)

Фестиваль WHITE NIGHTS ("Білі ночі") повернувся до Києва феєрично красиво і колосально масштабно. 100 зірок на сцені. Юля Юріна, Maneken, Анатолій Анатоліч, Позитив та інші селебрітіс - серед гостей. Подарунки, частування та арт-активності.
Так, як "Білі ночі" спустилися на Київ 18 і 19 червня, ще не було ніколи. Вони перетворили Арт-завод" Платформа " і навіть гостей фестивалю на справжній витвір мистецтва.
Як пройшов один з найяскравіших фестивалів цього літа - дивіться на Lite.
Цього року на фестивалі було шість сцен замість звичних п'яти. Кожна з них відрізнялася особливою атмосферою і як ніколи феєричним і ексклюзивним оформленням.
До фантазійного декору фестивальних сцен доклали руку найвідоміші художники з усіх куточків України.
Ну а справжніми богами TULUM: WHITE NIGHTS стали музиканти. На фестивалі виступили понад 100 артистів.
Кожен з них несамовито заряджав простір фестивалю, а гості в ейфорії кочували від сцени до сцени, переміщаючись в різні світи.
Анатолій Анатоліч (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)
Леся Ригорчук (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)
Серж Пайє (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)
Позитив (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)
Орест Мурий (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)
INGRET (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)
Mozgi (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)
Юля Юріна (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)
Відвідувачам фестивалю, до слова, нудьгувати було ніколи. Про що свідчать ці фото:
Фестиваль "Білі ночі" в 2021 році (фото: Дмитро Головченко)
Раніше ми писали про те, що у Львові пройде один з найбільших джазових фестивалів Leopolis Jazz Fest 2021.