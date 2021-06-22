RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тотальний Тулум: у Києві відгриміли "Білі ночі" (фото)

Автор: Lite

Фестиваль WHITE NIGHTS ("Білі ночі") повернувся до Києва феєрично красиво і колосально масштабно. 100 зірок на сцені. Юля Юріна, Maneken, Анатолій Анатоліч, Позитив та інші селебрітіс - серед гостей. Подарунки, частування та арт-активності.

Так, як "Білі ночі" спустилися на Київ 18 і 19 червня, ще не було ніколи. Вони перетворили Арт-завод" Платформа " і навіть гостей фестивалю на справжній витвір мистецтва.

Як пройшов один з найяскравіших фестивалів цього літа - дивіться на Lite.

Цього року на фестивалі було шість сцен замість звичних п'яти. Кожна з них відрізнялася особливою атмосферою і як ніколи феєричним і ексклюзивним оформленням.

До фантазійного декору фестивальних сцен доклали руку найвідоміші художники з усіх куточків України.

Ну а справжніми богами TULUM: WHITE NIGHTS стали музиканти. На фестивалі виступили понад 100 артистів.

Кожен з них несамовито заряджав простір фестивалю, а гості в ейфорії кочували від сцени до сцени, переміщаючись в різні світи.

Анатолій Анатоліч (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Леся Ригорчук (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Серж Пайє (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Позитив (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Орест Мурий (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

INGRET (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Mozgi (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Юля Юріна (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Відвідувачам фестивалю, до слова, нудьгувати було ніколи. Про що свідчать ці фото:

Фестиваль "Білі ночі" в 2021 році (фото: Дмитро Головченко)

Раніше ми писали про те, що у Львові пройде один з найбільших джазових фестивалів Leopolis Jazz Fest 2021.

Читайте LITE в Google News
концертышоубиз