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Трендовая диета: эндокринолог рассказала, кому подойдет фастинг

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Суббота 22 мая 2021 16:04
Трендовая диета: эндокринолог рассказала, кому подойдет фастинг Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Интервальное голодание, фастинг, в последнее время стало особенно популярным. Есть список определенных продуктов, которые можно есть во время этой диеты.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

Интервальное, оно же периодическое голодание, он же фастинг подразумевает прием пищи в ограниченный промежуток времени.

Схемы фастинга:

  • В схеме 16 / 8 пищевое окно составляет 8 часов. Например, вы едите только в промежуток 8-16.00, а с 16.00 до 8 утра следующего дня воздерживаетесь от пищи.
  • В схеме 14/10, пищевое окно составляет 10 часов, воздержание 14 часов.
  • В стратегии 20/4 (диета воина), пищевое окно 4 часа, остальное время без еды и т. д.
  • Более 24 часов голода я не рекомендую практиковать самостоятельно, только под наблюдением врача.

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Трендовая диета: эндокринолог рассказала, кому подойдет фастинг

Начинайте постепенно (фото: https://pixabay.com)

Если вы новичок в этой теме, то не нужно сразу голодать по 20 часов.

Перешли на 3 разовое питание? Начните с 12-14 часового воздержания от еды.
Это несложно и можно практиковать 3-4 раза в неделю.

ИГ 16/8 - более продвинутый уровень и следующая ступень. 1-2 раза в неделю вполне приветствуется.

Список продуктов, которые можно есть в период фастинга

  • Любая вода: минеральная, бутилированная, с газом или без.

В воду можно добавить лимонный сок или сок лайма (только их), несколько долек апельсина, огурца, ягод, имбиря, мяты для улучшения вкуса. Но не выдавливайте сок из других фруктов и не ешьте фрукты из воды. Также можно добавлять в воду винный или яблочный уксус (при отсутствии противопоказаний со стороны ЖКТ). Избегайте неестественных и искусственных подсластителей во время голода.

  • Любые чаи: зеленый, черный, оолонг или травяные.
  • Любой вид кофе. Холодный или горячий.

Допустимо добавить 1 чайную ложку сливок, кокосового, сливочного масла или MCT-масла, особенно тем, у кого есть проблемы с желчеоттоком.

  • Костный бульон.

Напомним, что врач рассказала, чем питаться, чтобы не было гиперпигнемнтации.

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