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Трендова дієта: ендокринолог розповіла, кому підійде фастінг

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Субота 22 травня 2021 16:04
Трендова дієта: ендокринолог розповіла, кому підійде фастінг Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Інтервальне голодування, фастінг, останнім часом є особливо популярним. Ткож існує список певних продуктів, які можна їсти під час цієї дієти.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

Інтервальне, воно ж періодичне голодування, він же фастінг має на увазі прийом їжі в обмежений проміжок часу.

Схеми фастінгу:

  • У схемі 16 / 8 харчове вікно становить 8 годин. Наприклад, ви їсте тільки в проміжок 8-16.00, а з 16.00 до 8 ранку наступного дня утримуєтеся від їжі.
  • У схемі 14/10, харчове вікно становить 10 годин, утримання 14 годин.
  • У стратегії 20/4 (дієта воїна), харчове вікно 4 години, решту часу без їжі і т. д.
  • Більше 24 годин голоду я не рекомендую практикувати самостійно, тільки під наглядом лікаря.

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Трендова дієта: ендокринолог розповіла, кому підійде фастінг

Починайте поступово (фото: https://pixabay.com)

Якщо ви новачок в цій темі, то не потрібно відразу голодувати по 20 годин.

Перейшли на 3-разове харчування? Почніть з 12-14 годинного утримання від їжі.
Це нескладно і можна практикувати 3-4 рази на тиждень.

ІГ 16 / 8 - більш просунутий рівень і наступний щабель. 1-2 рази на тиждень цілком вітається.

Список продуктів, які можна їсти в період фастінгу

  • Будь-яка вода: мінеральна, бутильована, з газом або без.

У воду можна додати лимонний сік або сік лайма (тільки їх), кілька часточок апельсина, огірка, ягід, імбиру, м'яти для поліпшення смаку. Але не видавлюйте сік з інших фруктів і не їжте фрукти з води. Також можна додавати в воду винний або яблучний оцет (при відсутності протипоказань з боку шлунково-кишкового тракту). Уникайте неприродних і штучних підсолоджувачів під час голоду.

  • Будь-які чаї: зелений, чорний, оолонг або трав'яні.
  • Будь-який вид кави. Холодний або гарячий.

Допустимо додати 1 чайну ложку вершків, кокосового, вершкового масла або MCT-масла, особливо тим, у кого є проблеми з жовчовідтоком.

  • Кістковий бульйон.

Нагадаємо, що лікар розповіла, чим харчуватися, щоб не було гіперпігнемнтаціі.

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