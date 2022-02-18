В Украине появился первый онлайн-театр

DRAMOX - это чешский потоковый сервис. Репертуар онлайн-театра составляет более 200 записей от 132 театров из 22 разных стран, в том числе Берлинской государственной оперы, Английского национального балета, Королевского театра в Мадриде и театра Бобино в Париже. Некоторые мировые спектакли можно смотреть с украинскими субтитрами.

В DRAMOX собрана самая большая коллекция украинского театрального контента. Уже сейчас доступны к просмотру десятки спектаклей в постановке 18-ти театров, среди которых Львовская Национальная опера, Театр им. Леси Украинки, Театр 360 градусов, Театр на левом берегу, Одесский драматический театр им. Василька, театры "ДАХ", "Золотые ворота", "Прекрасные цветы", "Актер" и другие. Отмечается, что украинский репертуар планируется постоянно расширять - каждые две недели будут добавляться новые спектакли театров со всей страны.

Онлайн-театр работает по подписной модели: месячная подписка стоит 299 гривен, а цена годовой подписки составляет 2990 гривен.

Просматривая спектакли украинских театров на DRAMOX, зрители из Украины и всего мира также будут поддерживать украинскую культуру, ведь 50% абонплаты будут направляться театрам, создателям и актерам. Кроме того можно поддержать конкретный театр непосредственно с помощью взносов.

Более того, в честь старта в Украине также решили поддержать украинскую культуру. Все средства, полученные от просмотра украинских и мировых спектаклей в первые два месяца, перейдут в украинские театры.

DRAMOX можно смотреть в качестве HD и 4K на телевизорах со smart TV и в приложениях для смартфонов на базе Android и iOS.