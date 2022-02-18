В Україні з'явився перший онлайн-театр

DRAMOX - це чеський потоковий сервіс. Репертуар онлайн-театру складає більш ніж 200 записів від 132 театрів із 22 різних країн, зокрема Берлінської державної опери, Англійського національного балету, Королівського театру в Мадриді та театру Бобіно в Парижі. Деякі світові вистави можна дивитись з українськими субтитрами.

В DRAMOX зібрана найбільша колекція українського театрального контенту. Вже зараз доступні до перегляду десятки вистав у постановці 18-ти театрів, серед яких Львівська Національна опера, Театр ім. Лесі Українки, Театр 360 градусів, Театр на лівому березі, Одеський драматичний театр ім. Василька, театри "ДАХ", "Золоті ворота", "Прекрасні квіти", "Актор" та інші. Наголошується, що український репертуар планується постійно розширювати - кожні два тижні додаватимуться нові вистави театрів зі всієї країни.

Онлайн-театр працює за передплатною моделлю: місячна підписка коштує 299 гривень, а ціна річної передплати становить 2990 гривень.

Переглядаючи вистави українських театрів на DRAMOX, глядачі з України та всього світу також підтримуватимуть українську культуру, адже 50% абонплати будуть направлятися театрам, творцям та акторам. Крім того можна підтримати конкретний театр безпосередньо за допомогою внесків.

Більш того, на честь старту в Україні також вирішили підтримати українську культуру. Усі кошти, отримані від перегляду українських та світових вистав у перші два місяці, перейдуть до українських театрів.

DRAMOX можна дивитися у якості HD та 4K на телевізорах зі smart TV та в додатках для смартфонів на базі Android та iOS.