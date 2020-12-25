Украинская группа прервала затянувшееся молчание и выпустила крутой альбом

Популярный этно-электро проект GG ГуляйГород выпустил новый долгожданный альбом, который получил название "ПаNяNка".

Это третья пластинка группы, в которой содержится "десять историй из жизни, десять эмоциональных воспоминаний, десять смелых мечтаний".

"Наша "Панянка" поет древние песни и отрывается под folk-биты современной EDM. Ускоряет и замедляет его ритм. Хранит в себе дух праздника и радость момента. Она придет к вам в Рождество и заживет в вашем плейлисте собственной жизнью. Окунись!" - комментируют свое новое творение участники коллектива.

Новый альбом группы GG ГуляйГород

Напомним, что GG ГуляйГород были сформированы в начале двухтысячных годов и за это время успели прославиться не только в Украине, но и далеко за рубежом - в Европе и Индии. В 2005 году в частности группа "Тартак" выпустила альбом "ГуляйГород" как результат сотрудничества музыкальных коллективов. Также в активе музыкантов дуэт с известным американским рэпером King Kwa Zulu.

А еще их сингл "Зайчик" вышел в финал известного музыкального конкурса "Хит-конвейер" на канале М2 в 2018 году.

Песня "Зайчик" полюбилась многим

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