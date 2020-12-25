Український гурт перервав тривале мовчання і випустив крутий альбом

Популярний етно-електро проект GG ГуляйГород випустив новий довгоочікуваний альбом, який отримав назву "ПаNяNка".

Це третя платівка гурту, у якій міститься "десять історій із життя, десять емоційних спогадів, десять сміливих мрій".

"Наша "Панянка" співає давніх пісень і відривається під folk-біти сучасної EDM. Прискорює ритм і сповільнює його. Зберігає у собі дух свята і радість моменту. Вона прийде до вас у Різдво і заживе у вашому плейлисті власним життям. Занурся!" - коментують своє нове творіння учасники колективу.

Новий альбом гурту GG ГуляйГород

Нагадаємо, що GG ГуляйГород були сформовані на початку двохтисячних років і за цей час встигли прославитися не лише в Україні, а й далеко за кордоном - у Європі та Індії. У 2005 році зокрема гурт "Тартак" випустив альбом "ГуляйГород" як результат співпраці музичних колективів. Також у активі музикантів дует з відомим американським репером King Kwa Zulu.

А ще їхній сингл "Зайчик" вийшов у фінал відомого музичного конкурсу "Хіт-конвеєр" на каналі М2 у 2018 році.

Пісня "Зайчик" полюбилася багатьом

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