Украинская онлайн-академия приглашает детей присоединиться к занятиям
Преподаватели образовательного ресурса "Академия А++" выступили с инициативой возобновить учебные занятия для детей.
Об этом сообщается в Instagram
Сообщается, что для учебы понадобится любое устройство с выходом в Интернет. Детям станут доступны все основноые общеобразовательные программы.
"Сегодня в условиях войны в Украине тысячи детей находятся в бомбоубежищах и укрытиях, надеясь поскорее вернуться за школьные парты, услышать добрые голоса учителей и посмеяться вместе с одноклассниками.
Именно поэтому мы запускаем проект по онлайн-обучению для всех детей Украины, которые могут присоединиться к занятиям в ZOOM. Так малыши будут учиться, отвлекаться, общаться со сверстниками и хоть немного будет чувствовать тот мечтаемый для всех сейчас привычный ритм жизни", - говорится в подписи к посту.
Начало уроков стартует со 2 марта. За актуальным расписанием и ссылками на уроки следите на странице академии!