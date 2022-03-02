ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинская онлайн-академия приглашает детей присоединиться к занятиям

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 09:38
Украинская онлайн-академия приглашает детей присоединиться к занятиям Для учебы понадобится любое устройство с выходом в Интернет (фото: unsplash)
Автор: Сергей Кулик

Преподаватели образовательного ресурса "Академия А++" выступили с инициативой возобновить учебные занятия для детей.

Об этом сообщается в Instagram

Сообщается, что для учебы понадобится любое устройство с выходом в Интернет. Детям станут доступны все основноые общеобразовательные программы.

"Сегодня в условиях войны в Украине тысячи детей находятся в бомбоубежищах и укрытиях, надеясь поскорее вернуться за школьные парты, услышать добрые голоса учителей и посмеяться вместе с одноклассниками.
Именно поэтому мы запускаем проект по онлайн-обучению для всех детей Украины, которые могут присоединиться к занятиям в ZOOM. Так малыши будут учиться, отвлекаться, общаться со сверстниками и хоть немного будет чувствовать тот мечтаемый для всех сейчас привычный ритм жизни", - говорится в подписи к посту.

Начало уроков стартует со 2 марта. За актуальным расписанием и ссылками на уроки следите на странице академии!

Ранее мы давали 7 советов, чем занять детей в убежище.

Читайте LITE в Google News
Вторжение России в Украину школа
STYLER
Как действовать в случае угрозы обвала здания: важная инструкция
Как действовать в случае угрозы обвала здания: важная инструкция