ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українська онлайн-академія запрошує дітей приєднатися до занять

Новость на русском →
Середа 02 березня 2022 09:38
Українська онлайн-академія запрошує дітей приєднатися до занять Для навчання знадобиться будь-який пристрій з виходом в Інтернет (фото: unsplash)
Автор: Сергій Кулик

Викладачі освітнього ресурсу "Академія А++" виступили з ініціативою відновити навчальні заняття для дітей.

Про це повідомляється в Instagram

Повідомляється, що для навчання знадобиться будь-який пристрій з виходом в Інтернет. Дітям стануть доступні всі основноие загальноосвітні програми.

"Сьогодні в умовах війни в Україні тисячі дітей перебувають в бомбосховищах та укриттях, сподіваючись якомога швидше повернутися за шкільні парти, почути добрі голоси вчителів і посміятись разом з однокласниками.
Саме тому ми запускаємо проєкт з онлайн-навчання для всіх дітей України, які можуть доєднатися до занять в ZOOM. Так малеча навчатиметься, відволікатиметься, спілкуватиметься з однолітками та хоч трохи відчуватиме той омріяний для всіх зараз звичний ритм життя.", - йдеться в підписі до посту.

Початок уроків стартує з 2 березня. За актуальним розкладом і посиланнями на уроки стежте на сторінці Академії!

Раніше ми давали 7 порад, чим зайняти дітей у сховищі.

Читайте LITE в Google News
Вторгнення Росії до України школа
STYLER
Психолог розповіла, як заснути в умовах постійної тривоги
Психолог розповіла, як заснути в умовах постійної тривоги