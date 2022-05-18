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Украинский композитор написал трогательную симфоническую мелодию в поддержку Мариуполя

Денис Деркач растрогал мелодией в поддержку Мариуполя (коллаж: Lite)
Автор: Lite

Украинский композитор Денис Деркач в рамках авторского проекта DenDer Orchestra презентует новую музыкальную работу под названием Symphony of Ukraine.

Лирическая композиция наполнена чувствами, близкими каждому украинцу. Тоска, боль, разочарование, но вместе с тем - твердость, вера в лучшее. Характер волевого духа украинцев стал символическим лейтмотивом музыкального произведения.

"В это тяжелое время все мы потеряли покой, но украинский народ показал всему миру свою силу духа, свою любовь и синергию добра. Весь мир поддерживает Украину и вдохновляется. Безусловно, мы потеряли невыразимо много, но взамен получили шанс на воссоединение, на победу и на внутреннюю трансформацию, которая проиллюстрирована изящным лейтмотивом мелодии Symphony of Ukraine", - говорит Денис.

Symphony of Ukraine - это как бы альманах мыслей, переживаний, эмоций, атлас чувств с многогранными оттенками человеческих волнений, страхов и надежд.

Кульминация мелодии демонстрирует точку невозврата к старому прошлому и символизирует новое течение, еще более бурное, свободное и необоримое.

Собранные от монетизации средства будут переданы в фонд благотворительной организации Kontramarka Help на покупку мобильного госпиталя жителям Мариуполя, который оснащен современным медицинским оборудованием для развертывания и оказание неотложной хирургической помощи непосредственно вблизи мест активных боевых действий.

Напомним, что легендарные Pink Floyd выпустили коллекцию мерча для сбора средств на поддержку Украины.

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Мариуполь