Український композитор написав зворушливу симфонічну мелодію на підтримку Маріуполя

"У цей важкий час усі ми втратили спокій, але український народ показав усьому світу свою силу духу, свою любов і синергію добра. Весь світ підтримує Україну і надихається. Безумовно, ми втратили невимовно багато, але натомість отримали шанс на возз'єднання, на перемогу і на внутрішню трансформацію, яка проілюстрована витонченим лейтмотивом мелодії Symphony of Ukraine", - говорить Денис.

Symphony of Ukraine - це ніби альманах думок, переживань, емоцій, атлас почуттів з багатогранними відтінками людських хвилювань, страхів і надій.

Кульмінація мелодії демонструє точку неповернення до старого минулого і символізує нову течію, ще більш бурхливу, вільну і непоборну.

Зібрані від монетизації кошти будуть передані до фонду благодійної організації Kontramarka Help на купівлю мобільного шпиталю жителям Маріуполя, який оснащений сучасним медичним обладнанням для розгортання та надання невідкладної хірургічної допомоги безпосередньо поблизу місць активних бойових дій.