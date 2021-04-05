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Питання "що вдягнути" зникне: Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 19:09
Питання "що вдягнути" зникне: Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Lite

Базовий гардероб - це основа, в якій не існує "зайвих речей". Це фундамент гардероба, в якому всі елементи ідеально поєднуються між собою, а на базі кожної окремо взятої речі можна вибудувати цілий комплект.

Про це український дизайнер розповів у своєму Instagram.

Андре також склав список речей, які стануть у нагоді в шафі абсолютно кожної жінки будь-якого віку.

"Безумовно, база залежить від способу життя, особливостей зовнішності і клімату. Я постарався створити список для жінки будь-якого віку, який перекриває всі дрес-коди. Використовуйте цей список як основу, але адаптуйте під себе", - порадив Тан.

Дизайнер нагадав, що зібрати відразу всі з цього списку буде складно, адже потрібні гроші, час і терпіння, але результат вас точно порадує.

Питання &quot;що вдягнути&quot; зникне: Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб

"Не шкодуйте на це ресурсів! Це відмінна інвестиція в гардероб. Повірте, всі речі з цього списку відмінно поєднуються один з одним і питання "що вдягнути" просто зникне. До речі, це ідеальне співвідношення 70% базових речей і 30% трендів в гардеробі", - поділився формулою успіху Андре.

Отже, нижче - колажі від Андре, що знадобиться придбати.

Костюми

Питання &quot;що вдягнути&quot; зникне: Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб

Верхній одяг

Питання &quot;що вдягнути&quot; зникне: Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб

Футболки

Питання &quot;що вдягнути&quot; зникне: Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб

Гольф і плаття

Питання &quot;що вдягнути&quot; зникне: Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб

Майка і трикотажний гольф

Питання &quot;що вдягнути&quot; зникне: Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб

Брюки і джинси

Питання &quot;що вдягнути&quot; зникне: Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб

Шовкова сукня, спідниця-олівець

Питання &quot;що вдягнути&quot; зникне: Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб

Додатковий піджак

Питання &quot;що вдягнути&quot; зникне: Андре Тан розповів, як правильно створити базовий гардероб

Андре Тан радить витратити час і ресурс і створити той самий базовый гардероб (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Андре нагадав, що цей список розрахований на європейський клімат. Також дизайнер радить завжди прислухатися до себе: речі повинні бути "вашими", не мучте себе, якщо вам щось не подобається, або, на вашу думку, вам не личить. Якщо ви ненавидите майку, не потрібно купувати її, просто тому, що так написав Тан.

Нагадаємо, Андре Тан назвав одну річ, яка потрібна в кожному гардеробі - це буде найкраща інвестиція.

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