​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака

Что приготовить на завтрак, чтобы у мамы приготовление не отняло много времени, а дети, наравне со взрослыми, с удовольствием ели эту еду?
По мнению врача-педиатра Оксаны Эльхисси, дети должны завтракать всегда. Она поделилась в своем Instagram рецептом, который отлично выручает ее, когда нет времени на долгое приготовление. Этот завтрак отнимет всего 15 минут времени!
Я, как мама пятерых детей, поняла и приняла один факт: они хотят есть еду взрослых. Поэтому старайтесь завлекать их за семейный завтрак, рассказывай о пользе этого блюда. Расскажу вам рецепт нашего семейного завтрака, который обожают все. Что готовим? Шакшуку!
Необходимые ингредиенты
Как готовить
1. Лук нарезать мелко и припустить в растительном масле или масле гхи.
2. Добавить нарезанный полосками болгарский перец. Потушить минут 5 и добавить измельченный чеснок.
3. Помидоры нарезать маленьким кубиком. Добавить в сковороду. Присыпать любимыми специями (я использую немного черного перца).
4. Дать покипеть минут 5 и вбить сырые яйца, посолить по вкусу.
5. Готовить на небольшом огне до готовности яиц. Можно яйца перемешать с овощами, а можно оставить так.
Все! Семейный завтрак от семейного врача готов. Всем приятного аппетита.
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