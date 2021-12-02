​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака

Я, как мама пятерых детей, поняла и приняла один факт: они хотят есть еду взрослых. Поэтому старайтесь завлекать их за семейный завтрак, рассказывай о пользе этого блюда. Расскажу вам рецепт нашего семейного завтрака, который обожают все. Что готовим? Шакшуку!

Приготовить что-то полезное - и до сладостей дело не дойдет (фото: pexels.com)

Рецепт быстрого и полезного завтрака: шакшука

Необходимые ингредиенты

лук репчатый - 1 шт.,

чеснок - 1 зубчик,

перец сладкий - 1 шт. (можно по половинке разных цветов, так будет красивее и полезнее),

яйца - 3 шт.,

помидоры - 2 шт.,

зелень - укроп и петрушка по 1 среднему пучку,

приправы по вкусу.

Домашняя шакшука (фото: instagram.com/dr.oksana_alhissi)

Как готовить

1. Лук нарезать мелко и припустить в растительном масле или масле гхи.

2. Добавить нарезанный полосками болгарский перец. Потушить минут 5 и добавить измельченный чеснок.

3. Помидоры нарезать маленьким кубиком. Добавить в сковороду. Присыпать любимыми специями (я использую немного черного перца).

4. Дать покипеть минут 5 и вбить сырые яйца, посолить по вкусу.

5. Готовить на небольшом огне до готовности яиц. Можно яйца перемешать с овощами, а можно оставить так.

Все! Семейный завтрак от семейного врача готов. Всем приятного аппетита.