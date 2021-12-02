​​Готується 15 хвилин: лікар дала рецепт для кращого сімейного сніданку

Я, як мама п'ятьох дітей, зрозуміла і прийняла один факт: вони хочуть їсти їжу дорослих. Тому намагайтеся заманювати їх за сімейний сніданок, розповідайте про користь цієї страви. Розповім вам рецепт нашого сімейного сніданку, який обожнюють всі. Що готуємо? Шакшуку!

Приготувати щось корисне - і до солодощів справа не дійде (фото: pexels.com)

Рецепт швидкого і корисного сніданку: шакшука

Необхідні інгредієнти

цибуля ріпчаста - 1 шт.,

часник - 1 зубчик,

перець солодкий - 1 шт. (можна по половинці різних кольорів, так буде красивіше і корисніше),

яйця - 3 шт.,

помідори - 2 шт.,

зелень - кріп і петрушка по 1 середньому пучку,

приправи за смаком.

Домашня шакшука (фото: instagram.com/dr.oksana_alhissi)

Як готувати

1. Цибулю нарізати дрібно і припустити в рослинному маслі або маслі дхі.

2. Додати нарізаний смужками болгарський перець. Згасити хвилин 5 і додати подрібнений часник.

3. Помідори нарізати маленьким кубиком. Додати в сковороду. Присипати улюбленими спеціями (я використовую трохи чорного перцю).

4. Дати покипіти хвилин 5 і вбити сирі яйця, посолити за смаком.

5. Готувати на невеликому вогні до готовності яєць. Можна яйця перемішати з овочами, а можна залишити так.

Все! Сімейний сніданок від сімейного лікаря готовий. Всім приємного апетиту.