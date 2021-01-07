5 принципов здорового праздничного ужина: как поесть вкусно и не набрать лишнего

Спланировать праздничное меню для ужина необходимо так, чтобы насладиться едой, при этом не ​​​​​чувствовать тяжести и вздутия. Избежать неприятных последствий и порадоватся празднику помогут советы эксперта по правильному питанию Валентины Ивушкиной.

На странице в Instagram специалист опубликовала топ-5 основных принципов здорового праздничного ужина без последствий.



1.Нет молочным продуктам. Молочный белок очень трудно переваривается вечером. К тому же он мало с чем совместим. Потому, чтобы избежать вздутия, брожения, метеоризма и несвежего дыхания с утра, молочное и кисломолочное в предпраздничный вечер не едим.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Нет соленостям и маринадам. Эксперт считает это пищей, угнетающей пищеварение. Но вечером она вдвойне вредна, потому что задерживает жидкость в организме и тем самым может легко спровоцировать нежелательные утренние отеки.



3.Воздержитесь от сладких блюд. Сладкое стоит в одном ряду с молочным по тяжести для позднего ужина. Кусочек тортика съедите завтра на обед. Таким образом вы существенно облегчите задачу своему пищеварению.



4.Фрукты съешьте за 40 минут до основного приема пищи. Многие привыкли щелкать мандарины с виноградом в течение всего ужина. Но это в корне неправильно, и не только в праздничный вечер. Фрукты перевариваются довольно быстро, поэтому пропустите их вперед, дайте усвоиться и потом уже переходите к основной пище. Так вы избежите газов и урчания за столом.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Не мешайте разные белковые продукты: если едите мясо, не ешьте рыбу; если едите рыбу, не ешьте салат с яйцом и так далее. Также есть неудачные сочетания с овощами, например, рыба не совместима с баклажанами.

Напомним, что ранее диетолог Наталия Самойленко огласила топ-5 правил, как не переесть в гостях. Она дала прикладные советы, как контролировать потребление пищи и не обидеть хозяйку.

К слову, диетолог Альбина Комиссарова пояснила, нужны ли разгрузочные дни после праздников. Она привела аргументы и дала советы по разгрузке организма после обилия пищи.