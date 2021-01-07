5 принципів здорової святкової вечері: як поїсти смачно і не набрати зайвого

Спланувати святкове меню для вечері необхідно так, щоб насолодитися їжею, при цьому не відчувати важкості і здуття. Уникнути неприємних наслідків і порадоватся свята допоможуть поради експерта по правильному харчуванню Валентини Івушкіної.

На сторінці в Instagram фахівець опублікувала топ-5 основних принципів здорової святкової вечері без наслідків.



1.Ні молочним продуктам. Молочний білок дуже важко перетравлюється ввечері. До того ж він мало з чим сумісний. Тому, щоб уникнути здуття, бродіння, метеоризму і несвіжого дихання з ранку, молочне і кисломолочне в передсвятковий вечір не їмо.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Немає соленостям і маринадів. Експерт вважає це їжею, що пригнічує травлення. Але ввечері вона подвійно шкідлива, тому що затримує рідину в організмі і тим самим може легко спровокувати небажані ранкові набряки.



3.Утримайтеся від солодких страв. Солодке стоїть в одному ряду з молочним по тяжкості для пізньої вечері. Шматочок тортика з'їсте завтра на обід. Таким чином, ви істотно полегшите завдання своєму травленню.



4.Фрукти з'їжте за 40 хвилин до основного прийому їжі. Багато хто звик клацати мандарини з виноградом протягом всієї вечері. Але це в корені неправильно, і не тільки у святковий вечір. Фрукти перетравлюються досить швидко, тому пропустити їх вперед, дайте засвоїтися і потім вже переходите до основної їжі. Так ви уникнете газів і бурчання за столом.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Не змішуйте різні білкові продукти: якщо їсте м'ясо, не їжте рибу; якщо їсте рибу, не їжте салат з яйцем і так далі. Також є невдалі поєднання з овочами, наприклад, риба не сумісна з баклажанами.

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