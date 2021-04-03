5 простых правил питания для стройности и здоровья

Что и как есть, чтобы быть и здоровой, и стройной? Диетолог Лора Филиппова перечислила несложные правила, которые помогут этого достичь.

В своем Instagram эксперт рассказала, как правильно питаться для красоты и здоровья.

Топ-5 правил для стройности и здоровья:

Питайтесь разными продуктами — из всего разнообразия организм сможет получить нужные ему витамины и минералы.



Помните, что здоровый кишечник = сильный иммунитет и качественное усвоение нутриентов. Обратите внимание на ферментированные продукты, богатые пробиотиками. Например, на квашеную капусту и др квашеные овощи, натуральный йогурт (в идеале домашний) и тд.



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Добавьте в рацион продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами Омега 3. Или принимайте в капсулах (обязательно консультация с врачом!). Эти омега регулируют липидный обмен, улучшают холестериновый профиль, укрепляют защитную функцию организма.



Ешьте продукты, богатые антиоксидантами. Они содержаться в овощах, зелени, ягодах, фруктах, крупах... в общем, пункт 1 - питаемся разнообразно! Антиоксиданты помогают предотвратить повреждение клеток организма, вызванное окислительным стрессом.



Уменьшите количество потребляемого сахара и сахаросодержащих продуктов! Его избыток сильно угнетает иммунитет. И приводит к увеличению запасов подкожного жира.

Иллюстративное фото (pexels.com)