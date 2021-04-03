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5 простих правил харчування для стрункості і здоров'я

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 08:34
5 простих правил харчування для стрункості і здоров'я Леся Нікітюк (фото: instagram.com/filippova_dietology)
Автор: Lite

Що і як їсти, щоб бути здоровою і стрункою? Дієтолог Лора Філіппова перерахувала нескладні правила, які допоможуть цього досягти.

У своєму Instagram експерт розповіла, як правильно харчуватися для краси і здоров'я.

Топ-5 правил для стрункості і здоров'я:

Харчуйтеся різними продуктами — з усього розмаїття організм зможе отримати необхідні йому вітаміни і мінерали.

Пам'ятайте, що здоровий кишечник = сильний імунітет та якісне засвоєння нутрієнтів. Зверніть увагу на ферментовані продукти, багаті пробіотиками. Наприклад, на квашену капусту та ін квашені овочі, натуральний йогурт (в ідеалі домашній) і тд.

5 простих правил харчування для стрункості і здоров'я

Додайте в раціон продукти, багаті поліненасиченими жирними кислотами Омега 3. Або приймайте в капсулах (обов'язково консультація з лікарем!). Ці омега регулюють ліпідний обмін, покращують холестериновий профіль, зміцнюють захисну функцію організму.

Їжте продукти, багаті антиоксидантами. Вони містяться в овочах, зелені, ягодах, фруктах, крупах... загалом, пункт 1 - харчуємося різноманітно! Антиоксиданти допомагають запобігти пошкодженню клітин організму, викликаному окислювальним стресом.

Зменшіть кількість споживаного цукру і цукровмісних продуктів! Його надлишок сильно пригнічує імунітет. І призводить до збільшення запасів підшкірного жиру.

5 простих правил харчування для стрункості і здоров'яІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше експерт з харчування Валентина Івушкина розповіла про особливу схему харчування по часу для здоров'я організму.

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