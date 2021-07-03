Всего 51 ккал! Нутрициолог раскрыла правду о мороженом и дала рецепт для худеющих

Специально для любителей лакомства стоит сделать несколько уточнений.

1.Мороженое прекрасно охлаждает и дает ощущение счастья, т.к. при потреблении такого количества сахара вырабатывается вещество дофамин, которое отвечает за удовольствие.

⠀

Однако, излишки сахара безжалостно откладываются в жир. Плюс ко всему избыток простых углеводов провоцирует скачки сахара в крови, что вызывает еще большую зависимость от сладкого и перепады настроения.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Настоящее мороженое готовят на сливочном масле. В нем есть полезные витамины, которые отлично усваиваются в жирной среде.

⠀

Однако, сливочное масло имеет ударное количество жиров, и они безжалостно складируются на нашей талии.

⠀

И это мы говорим о настоящем мороженом, которое купить в магазине крайне сложно.

⠀

К сожалению, в состав мороженого из магазина входят растительные жиры (пальмовое, кокосовое масло и другие) и заменитель молочного жира. Само по себе пальмовое и кокосовое масла не вредны для организма, но для уменьшения стоимости, эти масла подвергают гидрогенизации. Такие жиры наносят непоправимый вред нашему здоровью и здоровью наших детей.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А про искусственные красители и ароматизаторы лучше промолчать.

⠀

Рекомендация нутрициолога: магазинное мороженное - однозначно нет. Это - химия, опасный жир и куча сахара. Это не только вред фигуре, но и нашему здоровью.

⠀

Эксперт предложила рецепт правильного и вкусного домашнего мороженого, которое очень легко приготовить. Всего 51 ккал. Угощайтесь на здоровье!

Иллюстративное фото (instagram.com/expert_po_figure)