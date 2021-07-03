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Всього 51 ккал! Нутриціолог розкрила правду про морозиво і дала рецепт для тих, хто худне

Автор: Ольвія Агаркова

Спека! Сонце! Літо! Охолодитися морозивом - нормальне бажання. Вам цікаво дізнатися, в чому користь і шкода морозива? Тоді варто розібрати детальніше питання про якість, склад і калорійності найбільш літніх ласощів.

Нутриціолог Надія Пахирко розповіла на сторінці в Instagram, як їсти морозиво і не поправлятися.

Спеціально для любителів ласощі варто зробити кілька уточнень.

1.Морозиво чудово охолоджує і дає відчуття щастя, тому що при споживанні такої кількості цукру виробляється речовина дофамін, яке відповідає за задоволення.

Однак, надлишки цукру безжально відкладаються в жир. Плюс до всього надлишок простих вуглеводів провокує скачки цукру в крові, що викликає ще більшу залежність від солодкого і перепади настрою.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Справжнє морозиво готують на вершковому маслі. У ньому є корисні вітаміни, які відмінно засвоюються в жирному середовищі.

Однак, вершкове масло має ударну кількість жирів, і вони безжально складуються на нашій талії.

І це ми говоримо про справжнє морозиво, яке купити в магазині вкрай складно.

На жаль, до складу морозива з магазину входять рослинні жири (пальмова, кокосова олія та інші) і замінник молочного жиру. Саме по собі пальмова і кокосова олії не шкідливі для організму, але для зменшення вартості, їх піддають гідрогенізації. Такі жири завдають непоправної шкоди нашому здоров'ю і здоров'ю наших дітей.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А про штучні барвники та ароматизатори краще промовчати.

Рекомендація нутриціолога: магазинне морозиво - однозначно ні. Це - хімія, небезпечний жир і купа цукру. Це не тільки шкода фігурі, але і нашому здоров'ю.

Експерт запропонувала рецепт правильного і смачного домашнього морозива, яке дуже легко приготувати. Всього 51 ккал. Пригощайтеся на здоров'я!

Ілюстративне фото (instagram.com/expert_po_figure)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тіана Фіалкова розповів, чому складно позбутися зайвого в проблемних місцях.

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