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6 способов, которые помогут уменьшить аппетит и похудеть

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Понедельник 17 мая 2021 08:36
6 способов, которые помогут уменьшить аппетит и похудеть Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Этот вопрос волнует всех худеющих. Ведь поначалу организму непривычно получать мало калорий и если не подойти к процессу комплексно, то срыв обеспечен. Но есть и хорошая новость: аппетит можно контролировать.

Нутрициолог Светлана Никитчук в своем Instagram рассказала, как же умерить аппетит и не мучаться от голода.

Сначала немного теории. Аппетит, то есть желание есть, тесно связан с деятельностью пищевого центра в гипоталамусе и коре больших полушарий. По мере переваривания пищи и всасывания продуктов расщепления меняется гормональный фон и состав крови, сигналы насыщения достигают пищевого центра, аппетит снижается

Что поможет снизить аппетит:

Полноценный сон. Все исследования сходятся в одном, недостаток сна повышает аппетит и снижает уровень гормонов насыщения. Важно нормализовать сон: длительность и время засыпания.

Борьба со стрессом. Крайне важно - гормон стресса кортизол приводит к заеданию проблем.

Осознанный прием пищи: без ТВ, телефона, медленно, тщательно пережевывая. Следим за своими ощущениями, чтобы не пропустить момент, когда организм насытился.

Вода. Часто жажду принимают за чувство голода. Может просто выпить стакан воды?

6 способов, которые помогут уменьшить аппетит и похудеть

Спорт уменьшает активность областей мозга, отвечающих за перекусы.

Маленькие тарелки и ложки, большие вилки. Психологи заметили, что чем больше тарелка и ложка, тем больше вы съедите, а с большой вилкой все наоборот - размер порции уменьшается на 10%.

А что по продуктам?

Белок даёт чувство сытости на длительное время по сравнению с другими нутриентами. К тому же, при похудении мышцы уходят одними из первых, поэтому белок должен составлять 20-30% от рациона.

Растительная клетчатка. Продукты ее расщепления достигают гипоталамуса, где подавляют чувство голода. Источники: овощи, орехи (хорош миндаль), бобовые (зелёный горошек, стручковая фасоль).

6 способов, которые помогут уменьшить аппетит и похудеть

Иллюстративное фото (pexels.com)

Твердые перекусы предпочтительнее жидких. Пока жуете, сигналы насыщения достигают мозга, а стимулирование вкусовых рецепторов увеличивает их эффективность.

Горький шоколад блокирует аппетит, уменьшает тягу к сладкому. Замедляет пищеварение, дольше поддерживая чувство сытости.

К слову, диетолог раскрыла неожиданную правду о сахарозаменителях и сказала, какой лучше.

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