6 способів, які допоможуть зменшити апетит і схуднути
Це питання хвилює всіх тих, що худнуть. Адже спочатку організму незвично отримувати мало калорій і якщо не підійти до процесу комплексно, то зрив забезпечений. Але є і хороша новина: апетит можна контролювати.
Нутриціолог Світлана Нікітчук у своєму Instagram розповіла, як же стримати апетит і не мучитися від голоду.
Спочатку трохи теорії. Апетит, тобто бажання їсти, тісно пов'язаний з діяльністю харчового центру в гіпоталамусі і корі великих півкуль. У міру перетравлення їжі і всмоктування продуктів розщеплення змінюється гормональний фон і склад крові, сигнали насичення досягають харчового центру, апетит знижується
Що допоможе знизити апетит:
Повноцінний сон. Всі дослідження сходяться в одному, недолік сну підвищує апетит і знижує рівень гормонів насичення. Важливо нормалізувати сон: тривалість і час засипання.
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Боротьба зі стресом. Вкрай важливо - гормон стресу кортизол призводить до заїдання проблем.
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Усвідомлений прийом їжі: без ТБ, телефону, повільно, ретельно пережовуючи. Стежимо за своїми відчуттями, щоб не пропустити момент, коли організм наситився.
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Вода. Часто спрагу приймають за відчуття голоду. Може просто випити склянку води?
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Спорт зменшує активність областей мозку, що відповідають за перекушування.
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Маленькі тарілки і ложки, великі виделки. Психологи помітили, що чим більше тарілка і ложка, тим більше ви з'їсте, а з великою виделкою все навпаки - розмір порції зменшується на 10%.
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А що по продуктам?
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Білок дає відчуття ситості на тривалий час в порівнянні з іншими нутрієнтами. До того ж, при схудненні м'язи йдуть одними з перших, тому білок повинен становити 20-30% від раціону.
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Рослинна клітковина. Продукти її розщеплення досягають гіпоталамуса, де пригнічують відчуття голоду. Джерела: овочі, горіхи (хороший мигдаль), бобові (зелений горошок, стручкова квасоля).
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Тверді перекушування краще рідких. Поки жуєте, сигнали насичення досягають мозку, а стимулювання смакових рецепторів збільшує їх ефективність.
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Гіркий шоколад блокує апетит, зменшує тягу до солодкого. Уповільнює травлення, довше підтримуючи відчуття ситості.
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