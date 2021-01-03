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60% людей недополучают его: доктор рассказала неизвестные факты о магнии

Новина українською → Воскресенье 03 января 2021 08:31
60% людей недополучают его: доктор рассказала неизвестные факты о магнии Татьяна Лакуста (facebook.com/tanya.lakusta)
Автор: Татьяна Турчаникова

Любимый тысячами людей напиток - кофе - очень часто оказывается предметом рассуждений и споров. Полезный или вредный? Пить или не пить?

Доктор Татьяна Лакуста расставила все точки над і и рассказала факты и мифы о напитке. За или против? Читайте здесь.

Также Татьяна открыла неизвестные факты о минералах, в частности, о магнии. Она рассказала, как сделать так, чтобы магний усвоился из обычной еды и почему у некоторых наблюдается его нехватка в организме.

  • "60% людей недополучают постоянно магний:

- из-за нерационального питания, алкоголя (до 80% людей, которые дружат с вином и другими напитками, страдают от дефицита магния), кофе (хлорогеновая кислота связывает минералы),

- из-за употребления препаратов, снижающих кислотность (омепразол), оральных контрацептивов, мочегонных, антибиотиков (ципрофлоксацин).

  • Увеличить усвоение магния из еды может употребление его вместе с источниками среднецепочечных жирных кислот (кокосовое масло, кокос). Отличное блюдо, к примеру, тушеный шпинат в кокосовых сливках.
  • Улучшает усвоение магния сладкое (наличие глюкозы в еде), но после увеличивает его расход, так как он нужен для производства инсулина.
  • Магний нужен для связывания обеспечения метаболизма витамина Д в печени и почках, при его дефиците будет непросто увеличить уровень витамина Д.
  • Симптомы дефицита крайне разнообразны, так как магний входит в 80% реакций метаболизма нашего организма. Одни из самых распространенных - подергивание века глаза или судороги в икрах - наблюдали многие", - написала доктор.

60% людей недополучают его: доктор рассказала неизвестные факты о магнииТушеный шпинат стоит есть с кокосовыми сливками (фото:pixabay.com/)

Раньше Татьяна Лакуста призналась, что хроническая усталость, которой страдают многие жители больших городов и трудоголики, - это вовсе не норма.

"Вместо перерыва на 15 минут в работе - выпивают чашку кофе, вместо одного дня отдыха без обязанностей - закручивают еще больше гайки, потому что есть слово "надо". А хвастаться тем, что НЕ был в отпуске уже несколько лет?", - это опасно для здоровья, считает Лакуста.

Чтобы избежать хронического переутомления, нужно позволять себе "хочу", а не только нагружать "надо".

"Хроническая усталость разъедает, превращает в ипохондрика, дает озлобленность и бесчувственность", - подытожила Лакуста, дав больше рекомендаций, как этого избежать.

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