60% людей недополучают его: доктор рассказала неизвестные факты о магнии
Любимый тысячами людей напиток - кофе - очень часто оказывается предметом рассуждений и споров. Полезный или вредный? Пить или не пить?
Доктор Татьяна Лакуста расставила все точки над і и рассказала факты и мифы о напитке. За или против? Читайте здесь.
Также Татьяна открыла неизвестные факты о минералах, в частности, о магнии. Она рассказала, как сделать так, чтобы магний усвоился из обычной еды и почему у некоторых наблюдается его нехватка в организме.
- "60% людей недополучают постоянно магний:
- из-за нерационального питания, алкоголя (до 80% людей, которые дружат с вином и другими напитками, страдают от дефицита магния), кофе (хлорогеновая кислота связывает минералы),
- из-за употребления препаратов, снижающих кислотность (омепразол), оральных контрацептивов, мочегонных, антибиотиков (ципрофлоксацин).
- Увеличить усвоение магния из еды может употребление его вместе с источниками среднецепочечных жирных кислот (кокосовое масло, кокос). Отличное блюдо, к примеру, тушеный шпинат в кокосовых сливках.
- Улучшает усвоение магния сладкое (наличие глюкозы в еде), но после увеличивает его расход, так как он нужен для производства инсулина.
- Магний нужен для связывания обеспечения метаболизма витамина Д в печени и почках, при его дефиците будет непросто увеличить уровень витамина Д.
- Симптомы дефицита крайне разнообразны, так как магний входит в 80% реакций метаболизма нашего организма. Одни из самых распространенных - подергивание века глаза или судороги в икрах - наблюдали многие", - написала доктор.
Тушеный шпинат стоит есть с кокосовыми сливками (фото:pixabay.com/)
Раньше Татьяна Лакуста призналась, что хроническая усталость, которой страдают многие жители больших городов и трудоголики, - это вовсе не норма.
"Вместо перерыва на 15 минут в работе - выпивают чашку кофе, вместо одного дня отдыха без обязанностей - закручивают еще больше гайки, потому что есть слово "надо". А хвастаться тем, что НЕ был в отпуске уже несколько лет?", - это опасно для здоровья, считает Лакуста.
Чтобы избежать хронического переутомления, нужно позволять себе "хочу", а не только нагружать "надо".
"Хроническая усталость разъедает, превращает в ипохондрика, дает озлобленность и бесчувственность", - подытожила Лакуста, дав больше рекомендаций, как этого избежать.