Улюблений тисячами людей напій - кава - дуже часто виявляється предметом міркувань і суперечок. Корисний або шкідливий? Пити чи не пити?

Доктор Тетяна Лакуста розставила всі крапки над і та розповіла факти і міфи про цей напій. За чи проти? Читайте тут.

Також Тетяна відкрила невідомі факти про мінерали, зокрема, про магній. Вона розповіла, як зробити так, щоб магній засвоївся зі звичайної їжі і чому у деякого спостерігається його нестача в організмі.

"60% людей постійно недоотримують магній:

- через нераціональне харчування, алкоголь (до 80% людей, які дружать з вином та іншими напоями, страждають від дефіциту магнію), кава (хлорогенова кислота зв'язує мінерали),

- через вживання препаратів, що знижують кислотність (омепразол), оральних контрацептивів, сечогінних, антибіотиків (ципрофлоксацин).

Збільшити засвоєння магнію з їжі може вживання його разом з джерелами жирних кислот (кокосове масло, кокос). Відмінне блюдо, наприклад, тушкований шпинат в кокосових вершках.

вживання його разом з джерелами жирних кислот (кокосове масло, кокос). Відмінне блюдо, наприклад, тушкований шпинат в кокосових вершках. Покращує засвоєння магнію солодке (наявність глюкози в їжі), але після збільшує його витрати, бояк він потрібен для виробництва інсуліну.

але після збільшує його витрати, бояк він потрібен для виробництва інсуліну. Магній потрібний для зв'язування забезпечення метаболізму вітаміну Д у печінці та нирках, при його дефіциті буде непросто збільшити рівень вітаміну Д.

при його дефіциті буде непросто збільшити рівень вітаміну Д. Симптоми дефіциту вкрай різноманітні, бо магній входить до 80% реакцій метаболізму нашого організму. Одні з найпоширеніших - сіпання повік очі або судоми в литках - спостерігали багато", - написала доктор.

Тушкований шпинат варто їсти з кокосовими вершками (фото:pixabay.com/)

Раніше Лакуста Тетяна зізналася, що хронічна втома, якої страждають багато жителів великих міст і трудоголіки, - це зовсім не норма.

"Замість перерви на 15 хвилин в роботі - випивають чашку кави, замість одного дня відпочинку без обов'язків - закручують ще більше гайки, бо є слово "треба". А хвалитися тим, що НЕ був у відпустці вже кілька років?", - це небезпечно для здоров'я, вважає Лакуста.

Щоб уникнути хронічного перевтоми, потрібно дозволяти собі "хочу", а не тільки навантажувати "треба".

"Хронічна втома роз'їдає, перетворює в іпохондрика, дає озлобленість і бездушність", - підсумувала Лакуста, давши більше рекомендацій, як цього уникнути.