В 80 % случаев причина одна: врач рассказала, откуда берется железодефицит

От анемии часто страдают женщины (фото: pexels.com)

В случае анемии нужна 100 % терапия, а во втором случае врач скажет – ешьте больше говядины, гранатов и подумает, лечить вас или нет. Но моя позиция – лечить в любом случае!

Железодефицитное состояние может пока еще не давать ярких симптомов, но рано или поздно они все равно проявятся. И тогда вы точно начнете кричать: "Караул, спасите-помогите!".

Процент людей со скрытой анемией от 19 до 30 % среди всех жителей страны – и они действительно чувствуют себя не очень хорошо. Особенно это касается молодых женщин, ведь во время месячных мы теряем много железа.

Проявления железодефицита

слабость

головокружения (особенно – если поднимаетесь по лестнице, нужно постоянно держаться за перила)

быстрая утомляемость

снижение концентрации внимания

одышка

сердцебиение

головная боль

шум в ушах

низкая толерантность к физической нагрузке

бледность кожных покровов, видимых слизистых

заеды и проблемы с ногтями

голубоватые склеры

гипотиреоз

нарушение менструального цикла

раздражительность

Одним словом – человек-зомби, о какой жизнерадостности и здоровье может идти речь, тут дойти бы до кровати и прилечь.

Не хватает сил? Это признак анемии (фото: pexels.com)

Почему возникает железодефицит

80 % случаев – недостаточное поступление и плохое усвоение в ЖКТ. 20 % – различные кровопотери.

Часто врачи назначают препараты железа, не вдаваясь в нюансы. А они есть, пока вы не вылечите ЖКТ, принимаемое железо будет проходить транзитом.⠀