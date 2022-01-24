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У 80 % випадків причина одна: лікар розповіла, звідки береться залізодефіцит

Автор: Тетяна Турчанікова

Знижений гемоглобін, слабкість, апатія, сухі мляві волосся. Знайомий стан?

Виділяють анемію (коли симптоми явні і гемоглобін вже істотно знижений) і залізодефіцитний стан (латентний залізодефіцит, який можна побачити, здавши аналіз на феритин, сироваткове залізо, трансферин). Часто ці два стани об'єднують, але все-таки відмінності є.

У чому ж різниця? Про це розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instаgram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Від анемії часто страждають жінки (фото: pexels.com)

У разі анемії потрібна 100% терапія, а в другому випадку лікар скаже – їжте більше яловичини, гранатів і подумає, лікувати вас чи ні. Але моя позиція – лікувати в будь-якому випадку!

Залізодефіцитний стан може поки ще не давати яскравих симптомів, але рано чи пізно вони все одно проявляться. І тоді ви точно почнете кричати: "Караул, рятуйте-допоможіть!".

Відсоток людей з прихованою анемією від 19 до 30% серед усіх жителів країни – і вони дійсно відчувають себе не дуже добре. Особливо це стосується молодих жінок, адже під час місячних ми втрачаємо багато заліза.

Прояви залізодефіциту

  • слабкість
  • запаморочення (особливо – якщо піднімаєтеся по сходах, потрібно постійно триматися за перила)
  • швидка стомлюваність
  • зниження концентрації уваги
  • задишка
  • серцебиття
  • головний біль
  • шум у вухах
  • низька толерантність до фізичного навантаження
  • блідість шкірних покривів, видимих слизових
  • заїди і проблеми з нігтями
  • блакитні склери
  • гіпотиреоз
  • порушення менструального циклу
  • дратівливість

Одним словом – людина-зомбі, про яку життєрадісність і здоров'я може йти мова, тут дійти б до ліжка і прилягти.

Не вистачає сил? Це ознака анемії (фото: pexels.com)

Чому виникає залізодефіцит

  1. 80 % випадків – недостатнє надходження і погане засвоєння в шлунково-кишковому тракті.
  2. 20 % – різні крововтрати.

Часто лікарі призначають препарати заліза, не вдаючись в нюанси. А вони є, поки ви не вилікуєте шлунково-кишкового тракту, прийняте залізо буде проходити транзитом.⠀

Раніше нутриціолог розповіла, як не підхопити вірус взимку, прості поради.

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