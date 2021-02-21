90% населения в мире заражено: нутрициолог рассказала, как избежать появления герпеса в зимний период

"Почти 90% населения в мире заражено вирусом герпеса. У 15% людей рецидивы герпеса на губах появляются очень часто, иногда ежемесячно", - привела статистику Надя.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Вирус "просыпается" только тогда, когда создаются благоприятные условия - при ослаблении иммунитета организма. Поэтому герпес часто дает о себе знать после болезни, сопровождающейся высокой температурой, при переутомлении, стрессе, недосыпе, внезапных изменениях погоды, а также перед или во время месячных. Зимой вирус может проявиться в результате переохлаждения организма, летом - в результате перегревания, рассказала специалистка.

"Есть исследования, что герпес часто происходит из-за дисбаланса некоторых аминокислот. Хотя он есть у большинства как вирус, но изменяя питание, мы можем уменьшить количество проявлений или вообще предотвратить их.

Нужно включить в питание больше продуктов, содержащих аминокислоту Л-лизин:

рыба, картофель, авокадо, свекла, груши, темпе, черная фасоль, чечевица, тыквенные семечки, киноа, йогурт, курица.

И уменьшить количество аргинина:

в большинстве семечек и орехов, крупах пшенице и овсянке, шоколаде; обязательно убирается пиво, говядина и сахар. Это поможет сбалансировать аминокислоты.

Также можно включить спирулину, она богата лизином, или сам лизин (500 мг в день на пустой желудок), или же лаурическую кислоту (содержится в грудном молоке).

Стоит поддержать иммунитет

настойка эхинацеи, прополис, чеснок и китайская травка Астралугус. Но первое и важное - сбалансировать аминокислоты и следить за питанием", - добавила Надя.