90% населення у світі заражено: нутриціолог розповіла, як уникнути появи герпесу в зимовий період

"Майже 90% населення у світі заражено вірусом герпесу. У 15% людей рецидиви герпесу на губах з'являються дуже часто, іноді щомісяця", - навела статистику Надя.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Вірус "прокидається" тільки тоді, коли створюються сприятливі умови - при ослабленні імунітету організму. Тому герпес часто дає про себе знати після хвороби, яка супроводжується високою температурою, при перевтомі, стресі, недосипу, раптових змінах погоди, а також перед або під час місячних. Взимку вірус може проявитися в результаті переохолодження організму, влітку - в результаті перегрівання, розповіла спеціалістка.

"Є дослідження, що герпес часто виникає через дисбаланс деяких амінокислот. Хоча він є у більшості як вірус, але змінюючи харчування, ми можемо зменшити кількість проявів або взагалі запобігти їх.

Потрібно включити харчування більше продуктів, що містять амінокислоту L-лізин:

риба, картопля, авокадо, буряк, груші, темпі, чорна квасоля, сочевиця, гарбузове насіння, кіноа, йогурт, курка.

І зменшити кількість аргініну:

у більшості насіння і горіхів, крупах пшениці і вівсянці, шоколаді; обов'язково забирається пиво, яловичина і цукор. Це допоможе збалансувати амінокислоти.

Також можна включити спіруліну, вона багата лізином, або сам лізин (500 мг на день на порожній шлунок), або ж лаурическую кислоту (міститься в грудному молоці).

Варто підтримати імунітет:

настоянка ехінацеї, прополіс, часник і китайська травичка Астралугус. Але перше і найважливіше - збалансувати амінокислоти і стежити за харчуванням", - додала Надя.