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"Адский" шеф-повар дал рецепт супа-пюре из печеных перцев с фетой

Автор: Lite

Для многих людей суп - важная составляющая ежедневного рациона. Это не только сытное и вкусное блюдо, оно еще и легко усваивается.

В честь Дня супа предлагаем приготовить его по рецепту шеф-повара шоу Нового канала "Адская кухня" Алекса Якутова.

Ингредиенты

Для того, чтобы приготовить это блюдо, понадобятся:

  • Перец капи - 3 шт.
  • Томаты - 5 шт.
  • 1 стебель сельдерея
  • Овощной бульон - 0,3 литра
  • Копченая паприка - 1 ч. л.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Яблочный уксус - 1 ч. л.
  • Фета - 50 г
  • Свежий орегано

Приготовление

Запекаем перцы и томаты в духовке до полной готовности. Остужаем и очищаем их от кожуры. Перебиваем до однородности в блендере.

На сковороду наливаем оливковое масло. На медленном огне обжариваем чеснок, нарезанный стебель сельдерея до полуготовности, добавляем копченую паприку. Перекладываем все в перебитый перец с томатом. Тушим 5 минут, вливаем бульон. Добавляем соль, черный перец и сахар по вкусу. Если томаты летние и сладкие, то сахар не нужен. Сбалансируем вкус, влив чайную ложку яблочного уксуса.

Все нужно проварить и перебить в блендере, после чего процедить через сито.

Сыр фету отрезаем тонким куском. Багет рвем средними кусками. Его нужно сбрызнуть оливковым маслом и поставить запекаться с фетой на 10 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.

Алекс Якутов дал рецепт вкусного супа-пюре (фото: novy.tv)

Подача

Налить горячий суп, выложить фету в первое блюдо и посыпать орегано (лучше свежим).

Приятного аппетита!

Ранее кулинар поделился рецептом настоящего греческого салата.

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