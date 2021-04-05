"Адский" шеф-повар дал рецепт супа-пюре из печеных перцев с фетой

Ингредиенты

Для того, чтобы приготовить это блюдо, понадобятся:

Перец капи - 3 шт.

Томаты - 5 шт.

1 стебель сельдерея

Овощной бульон - 0,3 литра

Копченая паприка - 1 ч. л.

Чеснок - 3 зубчика

Яблочный уксус - 1 ч. л.

Фета - 50 г

Свежий орегано

Приготовление

Запекаем перцы и томаты в духовке до полной готовности. Остужаем и очищаем их от кожуры. Перебиваем до однородности в блендере.

На сковороду наливаем оливковое масло. На медленном огне обжариваем чеснок, нарезанный стебель сельдерея до полуготовности, добавляем копченую паприку. Перекладываем все в перебитый перец с томатом. Тушим 5 минут, вливаем бульон. Добавляем соль, черный перец и сахар по вкусу. Если томаты летние и сладкие, то сахар не нужен. Сбалансируем вкус, влив чайную ложку яблочного уксуса.

Все нужно проварить и перебить в блендере, после чего процедить через сито.

Сыр фету отрезаем тонким куском. Багет рвем средними кусками. Его нужно сбрызнуть оливковым маслом и поставить запекаться с фетой на 10 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.

Алекс Якутов дал рецепт вкусного супа-пюре (фото: novy.tv)

Подача

Налить горячий суп, выложить фету в первое блюдо и посыпать орегано (лучше свежим).

Приятного аппетита!