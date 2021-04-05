"Пекельний" шеф-кухар дав рецепт супу-пюре з печених перців з фетою

Для багатьох людей суп - важлива складова щоденного раціону. Це не тільки ситне і смачне блюдо, воно ще і легко засвоюється.
В честь Дня супу пропонуємо приготувати його за рецептом шеф-кухаря шоу Нового каналу "Пекельна кухня" Алекса Якутова.
Інгредієнти
Для того, щоб приготувати цю страву, знадобляться:
Приготування
Запікаємо перці й томати в духовці до повної готовності. Остуджуємо і очищуємо їх від шкірки. Перебиваємо до однорідності у блендері.
На сковороду наливаємо оливкову олію. На повільному вогні обсмажуємо часник, нарізане стебло селери до напівготовності, додаємо копчену паприку. Перекладаємо все в перебитий перець з томатом. Тушкуємо 5 хвилин, вливаємо бульйон. Додаємо сіль, чорний перець і цукор за смаком. Якщо томати літні й солодкі, то цукор не потрібен. Збалансуємо смак, вливши чайну ложку яблучного оцту.
Все потрібно проварити і перебити у блендері, після чого процідити через сито.
Сир фету відрізаємо тонким шматком. Багет рвемо середніми шматками. Його потрібно скропити оливковою олією і поставити запікатися з фетою на 10 хвилин у духовку, розігріту до 200 градусів.
Алекс Якутов дав рецепт смачного супу-пюре (фото: novy.tv)
Подача
Налити гарячий суп, викласти фету в перше блюдо і посипати орегано (краще свіжим).
Приємного апетиту!