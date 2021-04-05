"Пекельний" шеф-кухар дав рецепт супу-пюре з печених перців з фетою

Інгредієнти

Для того, щоб приготувати цю страву, знадобляться:

Перець капі - 3 шт.

Томати - 5 шт.

1 стебло селери

Овочевий бульйон - 0,3 літра

Копчена паприка - 1 ч. л.

Часник - 3 зубчики

Яблучний оцет - 1 ч. л.

Фета - 50 г

Свіжий орегано

Приготування

Запікаємо перці й томати в духовці до повної готовності. Остуджуємо і очищуємо їх від шкірки. Перебиваємо до однорідності у блендері.

На сковороду наливаємо оливкову олію. На повільному вогні обсмажуємо часник, нарізане стебло селери до напівготовності, додаємо копчену паприку. Перекладаємо все в перебитий перець з томатом. Тушкуємо 5 хвилин, вливаємо бульйон. Додаємо сіль, чорний перець і цукор за смаком. Якщо томати літні й солодкі, то цукор не потрібен. Збалансуємо смак, вливши чайну ложку яблучного оцту.

Все потрібно проварити і перебити у блендері, після чого процідити через сито.

Сир фету відрізаємо тонким шматком. Багет рвемо середніми шматками. Його потрібно скропити оливковою олією і поставити запікатися з фетою на 10 хвилин у духовку, розігріту до 200 градусів.

Алекс Якутов дав рецепт смачного супу-пюре (фото: novy.tv)

Подача

Налити гарячий суп, викласти фету в перше блюдо і посипати орегано (краще свіжим).

Приємного апетиту!