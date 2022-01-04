Ангина без антибиотиков: нутрициолог рассказала, как быстро справиться с болью в горле
Болит горло, но не хочется (или нельзя) пить антибиотики? Оказывается, без них можно легко обойтись!
Самый действенный и быстрый способ справиться с болью в горле, даже при ангине, дала в своем блоге в Instagram нутрициолог Вероника Хуснудтинова.
От боли в горле: натуральный уксус + свекла
Способ приготовления:
- натереть одну свеклу (не из холодильника) на мелкой терке,
- полить 2 ст. л. уксуса,
- настоять 10-15 мин.
Как принимать:
- рассасывать по ст. л. свеклы каждые 20 мин,
- жмых выплюнуть.
Если успеть при первых признаках убрать слизеобразующие и воспалительные продукты – за один день будете здоровы.
Боль быстро пройдет (фото: pexels.com)
Почему именно свекла
- Она уменьшает воспаление и снимает отечность горла,
- оказывает заметное противомикробное действие,
- купирует болевой синдром,
- укрепляет местный иммунитет,
- повышает эластичность капилляров и нормализует кровоснабжение,
- размягчает пробки и избавляет от гнойного налета.
Натуральная уксусная кислота усиливает свойства свеклы.
Уксус
- оказывает противомикробное действие.
Только натуральный непастеризованный уксус содержит уксусную матку с живыми пробиотиками и пищеварительные ферментами, которые помогают расщеплять молекулы бактерий и вирусов.
Какой уксус использовать⠀
- Кокосовый,
- рисовый без сахара,
- яблочный.
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