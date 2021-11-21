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Авокадо с помидором, творог с маслом: нутрициолог рассказала, как получить максимум пользы от еды

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Воскресенье 21 ноября 2021 17:01
Авокадо с помидором, творог с маслом: нутрициолог рассказала, как получить максимум пользы от еды С чем есть авокадо (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Полезные продукты могут принести в разы больше пользы, если их правильно сочетать между собой.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова, которая специализируется на вопросах аллергии, артрита, кожных проблемах, детском питании, antiage, повышении эффективности работы мозга.⠀

Авокадо с помидором, творог с маслом: нутрициолог рассказала, как получить максимум пользы от едыАвокадо (фото: pexels.com)

Глубокое знание свойств и качеств продуктов позволяет создавать множество различных удачных сочетаний, которые чрезвычайно полезны для здоровья.

Как правильно сочетать продукты⠀

  • Масло и морковь: витамин Е для лучшего усвоения бета-каротина.
  • Куркума с маслом и перцем для активации куркумина.
  • Витамин С из клубники помогает лучше усваиваться железу из шпината.
  • Из этих же соображений добавляем лимонный сок в зеленые салаты. Брокколи и мясо - тоже удачный дуэт.
  • Костный бульон и квашеная капуста: витамин С нужен для усвоения коллагена.
  • Тут же желейные конфетки: клубника / черная смородина / облепиха + желатин.
  • Авокадо помогает усваиваться антиоксиданту ликопину из помидоров.
  • Кунжут / мак и печень или жир трески - витамин Д из жира помогает усваиваться кальцию из семян. Также важен витамин К из летнего масла гхи коров свободного выгула, чтобы кальций пошел в правильные места.
  • Куркума помогает переваривать белки из молочных продуктов.

Авокадо с помидором, творог с маслом: нутрициолог рассказала, как получить максимум пользы от еды

Творог (фото: pexels.com)

  • Хлеб на закваске сочетается с зеленью и салатами: витамин В6 помогает усваиваться магнию. Добавляйте в зеленые смузи пивные дрожжи или пчелиную пыльцу (1/2 ч. л.).
  • Селен из бразильских орехов помогает усваиваться йоду из водорослей.
  • Катехины из зеленого чая окажут максимум пользы, если в чай добавить лимон.
  • Свежее сыродавленное льняное масло и домашний творог помогают друг другу лучше усвоиться.

Раньше нутрициолог назвала простой натуральный продукт от кашля, поможет, когда лекарство не помогает.

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