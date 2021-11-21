Авокадо с помидором, творог с маслом: нутрициолог рассказала, как получить максимум пользы от еды
С чем есть авокадо (фото: pexels.com)
Полезные продукты могут принести в разы больше пользы, если их правильно сочетать между собой.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова, которая специализируется на вопросах аллергии, артрита, кожных проблемах, детском питании, antiage, повышении эффективности работы мозга.⠀
Авокадо (фото: pexels.com)
Глубокое знание свойств и качеств продуктов позволяет создавать множество различных удачных сочетаний, которые чрезвычайно полезны для здоровья.
Как правильно сочетать продукты⠀
- Масло и морковь: витамин Е для лучшего усвоения бета-каротина.
- Куркума с маслом и перцем для активации куркумина.
- Витамин С из клубники помогает лучше усваиваться железу из шпината.
- Из этих же соображений добавляем лимонный сок в зеленые салаты. Брокколи и мясо - тоже удачный дуэт.
- Костный бульон и квашеная капуста: витамин С нужен для усвоения коллагена.
- Тут же желейные конфетки: клубника / черная смородина / облепиха + желатин.
- Авокадо помогает усваиваться антиоксиданту ликопину из помидоров.
- Кунжут / мак и печень или жир трески - витамин Д из жира помогает усваиваться кальцию из семян. Также важен витамин К из летнего масла гхи коров свободного выгула, чтобы кальций пошел в правильные места.
- Куркума помогает переваривать белки из молочных продуктов.
Творог (фото: pexels.com)
- Хлеб на закваске сочетается с зеленью и салатами: витамин В6 помогает усваиваться магнию. Добавляйте в зеленые смузи пивные дрожжи или пчелиную пыльцу (1/2 ч. л.).
- Селен из бразильских орехов помогает усваиваться йоду из водорослей.
- Катехины из зеленого чая окажут максимум пользы, если в чай добавить лимон.
- Свежее сыродавленное льняное масло и домашний творог помогают друг другу лучше усвоиться.
Раньше нутрициолог назвала простой натуральный продукт от кашля, поможет, когда лекарство не помогает.