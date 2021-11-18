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Самое эффективное средство: нутрициолог назвала простой продукт от кашля

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Четверг 18 ноября 2021 09:01
Самое эффективное средство: нутрициолог назвала простой продукт от кашля Для здоровья всей семьи (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Одно из лучших и эффективных средств от кашля - редька с медом. Когда все остальное не помогает, это средство поможет.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова и дала рецепт полезного суперфуда.

Самое эффективное средство: нутрициолог назвала простой продукт от кашляРедька (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Чем полезна редька и мед

  • Это средство подходит детям с 3-х лет со здоровым пищеварением и взрослым.
  • Редька и мед взаимодополняют и усиливают свойства друг друга, даря человеку по-настоящему целебное лекарство.
  • Для лечения кашля подходит именно черная редька, как чемпион по содержанию эфирных масел и витамина С.
  • Сок из редьки с медом облегчает отхождение мокроты, снимает кашлевый спазм, лечит сухой и мокрой кашель при таких заболеваниях, как грипп, бронхит (воспаление слизистой оболочки бронхов), трахеит (воспаление слизистой оболочки трахеи), пневмония, воспаление легких.
  • Редька и мед эффективно лечат бронхит, стимулируя отделение мокроты. Терапевтический эффект достигается благодаря отхаркивающему, противовоспалительному, иммуностимулирующему и противомикробному действию натурального лекарства.

Самое эффективное средство: нутрициолог назвала простой продукт от кашляЧтобы вся семья была здорова (фото: pexels.com)

Способ приготовления:

1. Помойте редьку с содой.

2. Вырежьте лунку в верхней части редьки, положите в неё мед.

3. Через 3-4 часа сок настоялся, он готов.

Взрослым и детям от 12 лет принимать по 1 ст. л. сока 3-4 раза в день. Для детей от 3 лет дневная дозировка редьки с медом - 1 ч. л. 1-2 раза в день после еды.

Кроме лечения кашля, сок черной редьки можно использовать

  1. для гармонизации работы щитовидной железы,
  2. для снижения уровня холестерина в крови и чистки сосудов,
  3. для здоровой микрофлоры кишечника и уничтожения патогенной флоры,
  4. для уменьшения отеков,
  5. для улучшение пищеварения,
  6. для выведения паразитов.

Раньше нутрициолог рассказала, что первым делом стоит проверить, если выпадают волосы.

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