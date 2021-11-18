Самое эффективное средство: нутрициолог назвала простой продукт от кашля

Одно из лучших и эффективных средств от кашля - редька с медом. Когда все остальное не помогает, это средство поможет.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова и дала рецепт полезного суперфуда.

Редька (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Чем полезна редька и мед

Это средство подходит детям с 3-х лет со здоровым пищеварением и взрослым.

Редька и мед взаимодополняют и усиливают свойства друг друга, даря человеку по-настоящему целебное лекарство.

Для лечения кашля подходит именно черная редька, как чемпион по содержанию эфирных масел и витамина С.

Сок из редьки с медом облегчает отхождение мокроты, снимает кашлевый спазм, лечит сухой и мокрой кашель при таких заболеваниях, как грипп, бронхит (воспаление слизистой оболочки бронхов), трахеит (воспаление слизистой оболочки трахеи), пневмония, воспаление легких.

Редька и мед эффективно лечат бронхит, стимулируя отделение мокроты. Терапевтический эффект достигается благодаря отхаркивающему, противовоспалительному, иммуностимулирующему и противомикробному действию натурального лекарства.

Чтобы вся семья была здорова (фото: pexels.com)

Способ приготовления:

1. Помойте редьку с содой.

2. Вырежьте лунку в верхней части редьки, положите в неё мед.

3. Через 3-4 часа сок настоялся, он готов.

Взрослым и детям от 12 лет принимать по 1 ст. л. сока 3-4 раза в день. Для детей от 3 лет дневная дозировка редьки с медом - 1 ч. л. 1-2 раза в день после еды.

Кроме лечения кашля, сок черной редьки можно использовать