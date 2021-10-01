БАДы не нужны: диетолог рассказала, как повысить иммунитет осенью

Осенью к уже известному вирусу добавляются другие простудные заболевания и запрос повышения иммунитета как никогда актуален.
Врач-диетолог Альбина Комиссарова рассказала в Instagram об образе жизни и питании, которые помогут иммунитету и укрепят организм.
БАДы не нужны: эхинацею и витамин С в топку. Сосредоточьтесь на разнообразном, сбалансированном и полноценном питании.
Напоминаю о 5 обязательных группах продуктов в рационе:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Высыпайтесь
Я понимаю мам с детьми и людей с ночным графиком работы, но по возможности старайтесь спать 7-8 часов. Это правда важно! Не забывайте про качество сна: перед сном не пьём кофе и алкоголь, спим в проветриваемом помещении, убираем гаджеты за час
Худейте грамотно
Здоровый вес очень важен для работы иммунитета. Вот только снижать вес нужно без ограничительных диет, постепенно и грамотно, иначе получите обратный эффект.
Напомним, ранее диетолог назвала главный суперфуд осени, который улучшает здоровье и надолго сохраняет ощущение сытости.