БАДы не нужны: диетолог рассказала, как повысить иммунитет осенью

Как повысить иммунитет:

БАДы не нужны: эхинацею и витамин С в топку. Сосредоточьтесь на разнообразном, сбалансированном и полноценном питании.

Напоминаю о 5 обязательных группах продуктов в рационе:

фрукты, овощи, зерновые, белки, растительные масла.

не пренебрегайте заморозкой и сушеными фруктами/овощами, делайте упор на сезонные продукты

делайте упор на продукты, богатые витамином С(зелень, болгарский перец, ягоды, капуста, шиповник)

потребляйте достаточно белка: в каждый прием пищи

следите за пищевой безопасностью: обрабатывайте термически продукты, используйте разные доски для сырых и готовых продуктов, тщательно мойте овощи и фрукты

Иллюстративное фото (pexels.com)

Высыпайтесь

Я понимаю мам с детьми и людей с ночным графиком работы, но по возможности старайтесь спать 7-8 часов. Это правда важно! Не забывайте про качество сна: перед сном не пьём кофе и алкоголь, спим в проветриваемом помещении, убираем гаджеты за час

Худейте грамотно

Здоровый вес очень важен для работы иммунитета. Вот только снижать вес нужно без ограничительных диет, постепенно и грамотно, иначе получите обратный эффект.

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)