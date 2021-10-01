БАДи не потрібні: дієтолог розповіла, як підвищити імунітет восени

Як підвищити імунітет:

БАДи не потрібні: ехінацею і вітамін С в топку. Зосередьтеся на різноманітному, збалансованому і повноцінному харчуванні.

Нагадую про 5 обов'язкових груп продуктів в раціоні:

фрукти, овочі, зернові, білки, рослинні масла.

не нехтуйте заморожуванням і сушеними фруктами/овочами, робіть упор на сезонні продукти

робіть упор на продукти, багаті вітаміном С (зелень, болгарський перець, ягоди, капуста, шипшина)

споживайте достатньо білка: в кожен прийом їжі

слідкуйте за харчовою безпекою: обробляйте термічно продукти, використовуйте різні дошки для сирих і готових продуктів, ретельно мийте овочі і фрукти

Ілюстративне фото (pexels.com)

Висипайтеся

Я розумію мам з дітьми і людей з нічним графіком роботи, але по можливості намагайтеся спати 7-8 годин. Це правда важливо! Не забувайте про якість сну: перед сном не п'ємо каву і алкоголь, спимо в провітрюваному приміщенні, прибираємо гаджети за годину

Худніть грамотно

Здорова вага дуже важлива для роботи імунітету. Ось тільки знижувати вагу потрібно без обмежувальних дієт, поступово і грамотно, інакше отримаєте зворотний ефект.

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)