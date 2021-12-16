Багеты, круассаны и много кофе: диетолог рассказала, как быть худой, как француженки

Кажется, у них есть свой секрет, как оставаться в подтянутой форме всегда и при любых условиях.

Француженки, судя по фильмам и постам в соцсетях, целыми днями пьют кофе, едят круассаны и багеты - и славятся на весь мир своей худобой и точеными фигурами.

Что это за чудо-диета, рассказала в своем фудблоге диетолог Катерина Йенсен. Она раскрыла этот секрет во время поездки по Франции.

Вкусной еды во Франции, конечно, хватает, но, тем не менее, парижанки ходят худые - в чем секрет? Во-первых, Париж - это еще не вся Франция! На этот раз нутрициолог отправилась в маленький городок Мимизан, который расположен рядом с Бордо.

"Моя поездка перевернула мое представление о француженках. Я поняла многое, что до меня не доходило раньше. Делюсь открытиями", - рассказала Катерина.

Такие уж француженки худые? (фото: pexels.com)

Открытие о француженках номер 1: они совсем не худые!

Как оказалось, француженки, как и все женщины Украины и других стран - совершенно разные: и худые, и стройные, и не очень. И миф о том, что все девушки какой-то страны поголовно худые - не больше, чем просто миф. В действительности, чем дальше от Парижа, тем меньше худых женщин, отметила нутрициолог.

Открытие о француженках № 2: они много двигаются

Французы всех возрастов и комплекций постоянно наматывали по пляжу километры.

"Еще ни на одном пляже в мире я не видела столько людей, прогуливающихся вдоль кромки моря".

При том, что ходить по такому пляжу не очень-то и легко и приятно: побережье песчаное, ноги проваливаются в песок, нагрузка - больше, чем при обычной прогулке.

Открытие о француженках № 3: те, кто действительно стройный, просто… мало ест!

В поездке нутрициолог снимала комнату у молодой девушки-француженки. Когда она приехала, та передала холодильник в полное ее пользование.

Хозяйка была девушкой красивой и стройной, а секрет ее фигуры, как оказалось, не в особенных рецептах из французских книг, которые ей завещада ее прабабушка. Она просто... мало ела!

Диеты на багетах, круассанах и кофе не существует (фото: pexels.com)

На завтрак - чашка кофе и стакан воды. Перекус в 12 дня и потом ужин.

Открытие о француженках № 4: не все из них питаются полезной пищей

В книжках вам расскажут, что француженки питаются, в основном, овощами, а на столе царит небывалое разнообразие, но по факту на ужин французская хозяйка готовила себе 2 блюда: салат с консервированными овощами и магазинные гноччи (смесь из картофеля и муки), приготовленные в сливках с беконом.

На единственной полке с ее продуктами оказались "полезные" плавленные мини-сырки, недоеденный творожок, горсть черри, бекон, сливки и пачка салатных листьев. А еще - вино, пачка печенья, кола, пиво...

Оказывается, француженки тоже едят что хотят (фото: pexels.com)

"Оказалось, что они почти ничем не отличаются от всех остальных. В том числе и пагубными пристрастиями. Так что, секрет французской стройности прост: ничего не едим и не поправляемся!", - подытожила Катерина.

Открытие о француженках № 5: они пьют очень много кофе

А вот кофе, по словам нутрициолога, для француженок - неотъемлемая часть жизни. День начинается с кофе и… им же заканчивается.

"Официанты в ресторане по 10 раз меня переспрашивали после ужина: действительно ли они меня правильно поняли и я не буду кофе?!".

Выводы о французской диете

Оказывается, что не существует никакой секретной диеты француженок. Нет никаких уловок, которые позволяют французским женщинам быть стройнее всех остальных жительниц планеты. И секреты французской стройности, и сама эта стройность - всего лишь мифы.

Катерина посоветовала всем вернуться к осознанности в питании и к работе над собой и своими привычками.