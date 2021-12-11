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Лучший завтрак: нутрициолог рассказала, что есть утром для стройной фигуры

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 09:09
Лучший завтрак: нутрициолог рассказала, что есть утром для стройной фигуры Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

То, какой будет наш завтрак, решает, как мы будем чувствовать себя в течение всего дня. А еще от этого зависит, в какой форме мы будем!

Поэтому стоит научиться готовить завтрак стройности, как его называет специалист по здоровому питанию Евгения Хелс. Списком продуктов для этого завтрака она поделилась в своем Instagram.

Продукты для идеального завтрака

1. Белок

Долго переваривается, а значит, вы долго сможете без перекусов, что "плюс" в карму вашего инсулина.⠀

Инсулин - белковый гормон, мало белка - мало инсулина, глюкозы в клетке не будет и не будет сил. В некоторых видах белка достаточно триптофана и вкус "умами" - наш любимый глутамат, который поднимает настроение.⠀

Источники:

  • яйца
  • индейка
  • рыба - скумбрия, сельдь, лосось
  • паштет из печени
  • субпродукты

Лучший завтрак: нутрициолог рассказала, что есть утром для стройной фигурыЧто лучше есть на завтрак? (фото: pexels.com)

2. Жиры - настоящий "корм" для гормонов

Утром нас будит гормон кортизол, он на пике своей активности утром, углеводный завтрак будет поднимать инсулин и еще больше нагружать надпочечники, и мы целый день будем "тревожиться".

Если вы едите углеводный завтрак, то провоцируете большой «скачок» сахара в крови, после этого будет спад, очень быстро проголодаетесь, а значит, будете переедать в течение дня, что приведет к "инсулиновым качелям" и, как следствие, набору лишнего веса.

Жиры - более чистый источник энергии, не перегружает наш организм лишними килограммами в виде целлюлита.

Холестерин - прародитель всех гормонов, а значит они будут сытыми, что приведет к более гармоничному состоянию.

И конечно, они провоцируют выброс гормона холецистокинина, который контролирует аппетит.⠀

Источники:

  • авокадо
  • масла: оливковое, авокадо, амарантовое, льняное, кунжутное; кокосовое молоко
  • сливочное масло
  • орехи

Лучший завтрак: нутрициолог рассказала, что есть утром для стройной фигуры

После стакаяна воды можно и позавтракать (фото: pexels.com)

3. Клетчатка (зелень) - помогает переварить белок, в зелени много витамина В, витамин К, который нужен для усвоения кальция, полезная еда для нашей микрофлоры, помогает сохранить сытость, заполняет объем в желудке

4. По желанию, в соответсвии с нюансами здоровья и генетикой можно добавить

  • крупу (пшено, греча, киноа, бурый рис)
  • хлебец 1 штука
  • хлеб гречневый
  • кислые ягоды
  • фрукт

Раньше диетолог рассказала, как не довести ребенка до ожирения, радуясь его пухлым щечкам.

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