Бессимптомный процесс: врач рассказала, как заподозрить преддиабет и не допустить развития
Многие пациенты боятся диагноза "Сахарный диабет", но совершенно спокойно относятся к диагнозу "Нарушение толерантности к глюкозе". И зря, ведь это - уже преддиабет.⠀
Преддиабет, нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), нарушенная гликемия натощак и даже инсулинорезистентость - это прелюдия для развития самого настоящего диабета. И самое время взяться за ложку и расхлебывать ту кашу, которую варили в течении многих лет, не дожидаясь точки невозврата.
Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.⠀⠀
Талия (фото: pexels.com)
"Самое неприятное, так это бессимптомность процесса, у человека ничего не болит, а потому он не задумывается об опасности. Я встречаю это состояние уже с 26 лет, так что не думайте, что это - удел пожилых".⠀
Как заподозрить преддиабет ⠀
- Лишний вес (иногда вес нормальный)
- Абдоминальный тип отложения жира
- Объем талии - больше 80 см для женщин и больше 94 см для мужчин⠀
- Изменение кожи - черный акантоз (acanthosis nigricans)
- Гестозный диабет в анамнезе⠀
- Множественные папилломы на коже и др.⠀
Нужно двигаться (фото: pexels.com)
Что делать, чтобы не допустить развития⠀
- Первым делом, обратиться к специалисту по питанию, врачу, сдать анализы (венозная кровь, гликированный гемоглобин, инсулин, дислипидемия).
- Убрать причины, приводящие к гиперинсулинизму и инсулинорезистености:⠀
- лишний вес (а именно - жир с живота)
- быстрые и не быстрые углеводы (идеальна - кето-диета)
- малоподвижность⠀
- гипотиреоз
- гиперкортизолизм⠀
- гиперэстрогению
- дисбактериоз и другие.
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