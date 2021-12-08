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Безсимптомний процес: лікар розповіла, як запідозрити преддіабет і не допустити розвитку

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Середа 08 грудня 2021 09:01
Безсимптомний процес: лікар розповіла, як запідозрити преддіабет і не допустити розвитку Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато пацієнтів бояться діагнозу "цукровий діабет", але абсолютно спокійно ставляться до діагнозу "порушення толерантності до глюкози". І дарма, адже це - вже преддіабет.⠀

Преддіабет, порушення толерантності до глюкози (НТГ), порушена глікемія натщесерце і навіть інсулінорезистентність - це прелюдія для розвитку справжнісінького діабету. І саме час взятися за ложку і розсьорбувати ту кашу, яку варили протягом багатьох років, не чекаючи точки неповернення.

Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.⠀⠀

Безсимптомний процес: лікар розповіла, як запідозрити преддіабет і не допустити розвиткуТалія (фото: pexels.com)

"Найнеприємніше, так це безсимптомність процесу, у людини нічого не болить, а тому вона не замислюється про небезпеку. Я зустрічаю цей стан вже з 26 років, тож не думайте, що це - доля літніх".⠀

Як запідозрити преддіабет ⠀

  • Зайва вага (іноді вага нормальна)
  • Абдомінальний тип відкладення жиру
  • Об'єм талії - більше 80 см для жінок і більше 94 см для чоловіків⠀
  • Зміна шкіри - чорний акантоз (acanthosis nigricans)
  • Гестозний діабет в анамнезі⠀
  • Множинні папіломи на шкірі та ін.⠀

Безсимптомний процес: лікар розповіла, як запідозрити преддіабет і не допустити розвиткуПотрібно рухатися (фото: pexels.com)

Що робити, щоб не допустити розвитку⠀

  1. Насамперед, звернутися до фахівця з харчування, лікаря, здати аналізи (венозна кров, глікірованний гемоглобін, інсулін, дисліпідемія).
  2. Прибрати причини, що призводять до гіперінсулінізму і інсулінорезистеності:⠀
  • зайва вага (а саме - жир з живота)
  • швидкі і не швидкі вуглеводи (ідеально - кето-дієта)
  • малорухливість⠀
  • гіпотиреоз
  • гиперкортизолизм⠀
  • гіперестрогенію
  • дисбактеріоз та інші.

Раніше нутриціолог розповіла, чим особливо небезпечна риба з неперевірених джерел.

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