Безсимптомний процес: лікар розповіла, як запідозрити преддіабет і не допустити розвитку

Багато пацієнтів бояться діагнозу "цукровий діабет", але абсолютно спокійно ставляться до діагнозу "порушення толерантності до глюкози". І дарма, адже це - вже преддіабет.⠀

Преддіабет, порушення толерантності до глюкози (НТГ), порушена глікемія натщесерце і навіть інсулінорезистентність - це прелюдія для розвитку справжнісінького діабету. І саме час взятися за ложку і розсьорбувати ту кашу, яку варили протягом багатьох років, не чекаючи точки неповернення.