Безсимптомний процес: лікар розповіла, як запідозрити преддіабет і не допустити розвитку
Багато пацієнтів бояться діагнозу "цукровий діабет", але абсолютно спокійно ставляться до діагнозу "порушення толерантності до глюкози". І дарма, адже це - вже преддіабет.⠀
Преддіабет, порушення толерантності до глюкози (НТГ), порушена глікемія натщесерце і навіть інсулінорезистентність - це прелюдія для розвитку справжнісінького діабету. І саме час взятися за ложку і розсьорбувати ту кашу, яку варили протягом багатьох років, не чекаючи точки неповернення.
Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.⠀⠀
Талія (фото: pexels.com)
"Найнеприємніше, так це безсимптомність процесу, у людини нічого не болить, а тому вона не замислюється про небезпеку. Я зустрічаю цей стан вже з 26 років, тож не думайте, що це - доля літніх".⠀
Як запідозрити преддіабет ⠀
- Зайва вага (іноді вага нормальна)
- Абдомінальний тип відкладення жиру
- Об'єм талії - більше 80 см для жінок і більше 94 см для чоловіків⠀
- Зміна шкіри - чорний акантоз (acanthosis nigricans)
- Гестозний діабет в анамнезі⠀
- Множинні папіломи на шкірі та ін.⠀
Потрібно рухатися (фото: pexels.com)
Що робити, щоб не допустити розвитку⠀
- Насамперед, звернутися до фахівця з харчування, лікаря, здати аналізи (венозна кров, глікірованний гемоглобін, інсулін, дисліпідемія).
- Прибрати причини, що призводять до гіперінсулінізму і інсулінорезистеності:⠀
- зайва вага (а саме - жир з живота)
- швидкі і не швидкі вуглеводи (ідеально - кето-дієта)
- малорухливість⠀
- гіпотиреоз
- гиперкортизолизм⠀
- гіперестрогенію
- дисбактеріоз та інші.
Раніше нутриціолог розповіла, чим особливо небезпечна риба з неперевірених джерел.