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Подкрашенный лосось и антибиотики: нутрициолог рассказала, какую рыбу точно нельзя покупать

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 19:01
Подкрашенный лосось и антибиотики: нутрициолог рассказала, какую рыбу точно нельзя покупать Красную рыбу часто подкрашивают производители (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Специалисты по питанию часто настаивают на том, что рыбу стоит покупать только дикую. Хоть мороженая, хоть соленая, она должна быть поймана в море, в самых чистых местах из возможных. А вот искусственно выращенную рыбу стоит избегать.

Такого же мнения придерживается нутрициолог Вероника Хуснутдинова, об этом она рассказала в своем Instagram.

Дикая, по-настоящему безопасная, качественная рыба, содержит полноценные легкоусвояемые белки, ценнейший жир, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, фосфор, йод, кальций, железо, магний, селен, цинк, витамины A, D, E, РР, группы В.

Подкрашенный лосось и антибиотики: нутрициолог рассказала, какую рыбу точно нельзя покупатьЧем опасна рыба (фото: pexels.com)

Чем опасна "фермерская" рыба

  • Такая рыба выращивается на очень маленькой площади, она не может полноценно двигаться. В этих условиях рыба моментально заболевает, поэтому в воду ежедневно добавляют антибактериальные препараты, проще говоря - антибиотики.
  • Такая рыба питается специальными кормами с добавлением жиров, искусственных витаминов, гормональных препаратов для быстрого роста.
  • Лосось подкрашивают красителем кантаксантином, который запрещен Евросоюзом в косметике и лекарствах, но в корм лосося он добавляется без ограничений.
  • Из-за красителей и химических лекарств в рыбе аккумулируется полихлорированный дифенил и диоксин. Эти вещества подавляют иммунитет, провоцируют развитие рака, поражений печени, почек, нервной системы.
  • 99 % рыбы на рынке инъектированы полифосфатами для удержания естественной влаги после разморозки. Это само по себе неполезно, а некоторые крупные производители добавляют такое количество фосфатов, что вес рыбы увеличивается вдвое.

Подкрашенный лосось и антибиотики: нутрициолог рассказала, какую рыбу точно нельзя покупать

Какую рыбу нельзя покупать (фото: pexels.com)

  • Глазурь. Кроме того, что покупатель платит, по сути, за лед (иногда глазурь на рыбе составляет 30-40 % от веса), в глазури сожержатся консерванты, антиокислители.

Раньше нутрициолог рассказала, что взять с собой в самолет для желудка.

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