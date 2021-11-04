Безопасный природный подсластитель: нутрициолог рассказала, чем лучше заменить сахар

Врачи и нутрициологи советуют максимально сократить в своем рационе сахар. Но что делать, если хочется чего-то сладкого?

Нутрициолог Анна Макарова рассказала в своем Instagram о самом популярном сахзаме натурального происхождения - стевии. Она подсказала, как выбрать стевию, которая не вредит здоровью.

Чем заменить сахар (фото: pexels.com)

Stevia rebaudiana - это кустарник, который растет в Центральной и Южной Америке. Ее листья веками использовались местными жителями в лекарствах и для подслащивания традиционного напитка - мате.

За сладкий вкус ответственны природные компоненты растения - гликозиды стевиола. Наиболее распространенные из них - стевиозид, ребаудиозид А и ребаудиозид С. Стевия в 100-300 раз слаще сахара.

Стевия: опасно или нет

В 1991 году в США стевиа была запрещена из-за ранних исследований, в которых предполагалось, что она может вызывать рак.

Последующее исследование опровергло эти данные, и в 1995 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило импортировать и продавать стевию в качестве пищевой добавки, но не в качестве подсластителя.

Но на этом вопрос в отношении стевии закрыт не был. Обзор от американских токсикологов 2008 года вызвал обеспокоенность, что стевия может способствовать развитию рака (но данные были получены на крысах и в пробирках).

Однако наука не стоит на месте, и я нашла обзор за 2018 год в журнале от American Society for Nutrition. Там указано, что на сегодня стевиол-гликозиды признаны безопасными, неканцерогенными, негипертензивными - и влияют на микробиоту кишечника минимально.⠀

В качестве подсластителя все регулирующие органы мира (более 150 стран) одобрили использование только высокоочищенных стевиол-гликозидов (конкретное название - Stevia rebaudiana Bertoni).

Существуют ли безопасные подсластители (фото: pexels.com)

В США цельные листья и неочищенные экстракты стевии не допускаются к использованию в качестве подсластителей.

В общем, установлено, что продукты и напитки, содержащие утвержденные дозировки высокочистых подсластителей на основе экстракта листьев стевии безопасны для всех людей, включая детей, беременных, кормящих, а также для диабетиков.