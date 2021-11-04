Безпечний природній підсолоджувач: нутриціолог розповіла, чим краще замінити цукор

Лікарі і нутриціологи радять максимально скоротити в своєму раціоні цукор. Але що робити, якщо хочеться чогось солодкого?

Нутриціолог Анна Макарова розповіла у своєму Instagram про найпопулярніший сахзам натурального походження - стевію. Вона підказала, як вибрати стевію, яка не шкодить здоров'ю.

Чим замінити цукор (фото: pexels.com)

Stevia rebaudiana - це чагарник, який росте в Центральній і Південній Америці. Її листя століттями використовувалися місцевими жителями в ліках і для підсолоджування традиційного напою - мате.

За солодкий смак відповідальні природні компоненти рослини - глікозиди стевіола. Найбільш поширені з них - стевіозид, ребаудіозид А і ребаудіозид С. Стевія в 100-300 разів солодша за цукор.

Стевія: небезпечно чи ні

У 1991 році в США стевіа була заборонена через ранні дослідження, в яких передбачалося, що вона може викликати рак.

Подальше дослідження спростувало ці дані, і в 1995 році управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дозволило імпортувати і продавати стевію в якості харчової добавки, але не в якості підсолоджувача.

Але на цьому питання щодо стевії закрите не було. Огляд від американських токсикологів 2008 року викликав занепокоєння, що стевія може сприяти розвитку раку (але дані були отримані на щурах і в пробірках).

Однак наука не стоїть на місці, і я знайшла огляд за 2018 рік в журналі від American Society for Nutrition. Там зазначено, що на сьогодні стевіол-глікозиди визнані безпечними, неканцерогенними, негіпертензивними - і впливають на мікробіоту кишечника мінімально.⠀

В якості підсолоджувача всі регулюючі органи світу (більше 150 країн) схвалили використання тільки високоочищених стевіол-глікозидів (конкретна назва - Stevia rebaudiana Bertoni).

Чи існують безпечні підсолоджувачі (фото: pexels.com)

У США цільні листя і неочищені екстракти стевії не допускаються до використання в якості підсолоджувачів.

Загалом, встановлено, що продукти і напої, що містять затверджені дозування високочистих підсолоджувачів на основі екстракту листя стевії безпечні для всіх людей, включаючи дітей, вагітних, годуючих, а також для діабетиків.