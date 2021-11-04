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Безпечний природній підсолоджувач: нутриціолог розповіла, чим краще замінити цукор

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Четвер 04 листопада 2021 11:01
Безпечний природній підсолоджувач: нутриціолог розповіла, чим краще замінити цукор Нутриціолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Тетяна Турчанікова

Лікарі і нутриціологи радять максимально скоротити в своєму раціоні цукор. Але що робити, якщо хочеться чогось солодкого?

Нутриціолог Анна Макарова розповіла у своєму Instagram про найпопулярніший сахзам натурального походження - стевію. Вона підказала, як вибрати стевію, яка не шкодить здоров'ю.

Безпечний природній підсолоджувач: нутриціолог розповіла, чим краще замінити цукор

Чим замінити цукор (фото: pexels.com)

Stevia rebaudiana - це чагарник, який росте в Центральній і Південній Америці. Її листя століттями використовувалися місцевими жителями в ліках і для підсолоджування традиційного напою - мате.

За солодкий смак відповідальні природні компоненти рослини - глікозиди стевіола. Найбільш поширені з них - стевіозид, ребаудіозид А і ребаудіозид С. Стевія в 100-300 разів солодша за цукор.

Стевія: небезпечно чи ні

  • У 1991 році в США стевіа була заборонена через ранні дослідження, в яких передбачалося, що вона може викликати рак.
  • Подальше дослідження спростувало ці дані, і в 1995 році управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дозволило імпортувати і продавати стевію в якості харчової добавки, але не в якості підсолоджувача.
  • Але на цьому питання щодо стевії закрите не було. Огляд від американських токсикологів 2008 року викликав занепокоєння, що стевія може сприяти розвитку раку (але дані були отримані на щурах і в пробірках).
  • Однак наука не стоїть на місці, і я знайшла огляд за 2018 рік в журналі від American Society for Nutrition. Там зазначено, що на сьогодні стевіол-глікозиди визнані безпечними, неканцерогенними, негіпертензивними - і впливають на мікробіоту кишечника мінімально.⠀

В якості підсолоджувача всі регулюючі органи світу (більше 150 країн) схвалили використання тільки високоочищених стевіол-глікозидів (конкретна назва - Stevia rebaudiana Bertoni).

Безпечний природній підсолоджувач: нутриціолог розповіла, чим краще замінити цукорЧи існують безпечні підсолоджувачі (фото: pexels.com)

У США цільні листя і неочищені екстракти стевії не допускаються до використання в якості підсолоджувачів.

Загалом, встановлено, що продукти і напої, що містять затверджені дозування високочистих підсолоджувачів на основі екстракту листя стевії безпечні для всіх людей, включаючи дітей, вагітних, годуючих, а також для діабетиків.

Раніше нутриціолог дала рецепт корисного десерту для всієї родини, підвищить імунітет.

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