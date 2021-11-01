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Лучший помощник для иммунитета: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного десерта

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Понедельник 01 ноября 2021 19:01
Лучший помощник для иммунитета: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного десерта Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Татьяна Турчаникова

Полезное - не значит невкусное! В плане питания для гормонального баланса всегда есть место полезным сладостям и фруктам.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен. Она призналась, что не верит в "идеальный идеал" и вечную аскезу, но, в то же время знает: можно питаться вкусно и разнообразно.

Цинк - лучший помощник иммунитета:

  • необходим для работы вилочковой железы, которая вырабатывает Т-лимфоциты, которые в свою очередь помогают в работе иммунитета,
  • необходим для правильной работы лейкоцитов,
  • нужен для разрушения вредных микроорганизмов, в том числе вирусов,
  • предотвращает разрушения клеток свободными радикалами, которые вырабатываются в огромных количествах, пока иммунитет уничтожает зараженные клетки и микроорганизмы.

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Также цинк необходим для гормонального баланса:

  1. улучшает чувствительность клеток к инсулину,
  2. дает энергию,
  3. улучшает состояние волос и ногтей,
  4. борется с избытком мужских гормонов у женщин,
  5. необходим для работы щитовидной железы и обмена веществ.

Самый богатый источник цинка - устрицы. Но смею предположить, что у большинства затруднен доступ к этому далеко не всеми любимому деликатесу. Поэтому давайте найдем устрицам замену!

Например, такой шоколадный десерт, который почти не уступает по содержанию цинка даже устрицам. Я включила в него другие продукты-чемпионы по содержанию цинка: какао, кунжут, кешью и льняные семена. Итак… полезный десерт, необычайно богатый цинком.

Лучший помощник для иммунитета: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного десертаДесерт "Вкусный цинк" (фото: instagram.com/food4vita)

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Десерт, богатый цинком: рецепт

Ингредиенты на 2 большие порции:

  • 1 спелое авокадо,
  • 2 замороженных банана,
  • 5 ст. л. какао порошка (без добавок! берем чистое какао),
  • 2 горсти кешью,
  • 2 ст. л. кунжута,
  • 2 ст. л. льняных семян,
  • 1 горсть листьев мяты,
  • 250 мл миндального, рисового или соевого молока.

Для украшения:

  • 30 грамм черного шоколада и смесь любых семян и орешков (например, кедровых - они тоже богаты цинком).

Приготовление:

перемешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Не забывайте помешивать, чтобы помочь блендеру справиться, если он не очень мощный.

Приятного аппетита!

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