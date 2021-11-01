Лучший помощник для иммунитета: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного десерта

Полезное - не значит невкусное! В плане питания для гормонального баланса всегда есть место полезным сладостям и фруктам.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен. Она призналась, что не верит в "идеальный идеал" и вечную аскезу, но, в то же время знает: можно питаться вкусно и разнообразно.

Цинк - лучший помощник иммунитета:

необходим для работы вилочковой железы, которая вырабатывает Т-лимфоциты, которые в свою очередь помогают в работе иммунитета,

необходим для правильной работы лейкоцитов,

нужен для разрушения вредных микроорганизмов, в том числе вирусов,

предотвращает разрушения клеток свободными радикалами, которые вырабатываются в огромных количествах, пока иммунитет уничтожает зараженные клетки и микроорганизмы.

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Также цинк необходим для гормонального баланса:

улучшает чувствительность клеток к инсулину, дает энергию, улучшает состояние волос и ногтей, борется с избытком мужских гормонов у женщин, необходим для работы щитовидной железы и обмена веществ.

Самый богатый источник цинка - устрицы. Но смею предположить, что у большинства затруднен доступ к этому далеко не всеми любимому деликатесу. Поэтому давайте найдем устрицам замену!

Например, такой шоколадный десерт, который почти не уступает по содержанию цинка даже устрицам. Я включила в него другие продукты-чемпионы по содержанию цинка: какао, кунжут, кешью и льняные семена. Итак… полезный десерт, необычайно богатый цинком.

Десерт "Вкусный цинк" (фото: instagram.com/food4vita)

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Десерт, богатый цинком: рецепт

Ингредиенты на 2 большие порции:

1 спелое авокадо,

2 замороженных банана,

5 ст. л. какао порошка (без добавок! берем чистое какао),

2 горсти кешью,

2 ст. л. кунжута,

2 ст. л. льняных семян,

1 горсть листьев мяты,

250 мл миндального, рисового или соевого молока.

Для украшения:

30 грамм черного шоколада и смесь любых семян и орешков (например, кедровых - они тоже богаты цинком).

Приготовление:

перемешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Не забывайте помешивать, чтобы помочь блендеру справиться, если он не очень мощный.

Приятного аппетита!