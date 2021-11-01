Лучший помощник для иммунитета: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного десерта
Полезное - не значит невкусное! В плане питания для гормонального баланса всегда есть место полезным сладостям и фруктам.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен. Она призналась, что не верит в "идеальный идеал" и вечную аскезу, но, в то же время знает: можно питаться вкусно и разнообразно.
Цинк - лучший помощник иммунитета:
- необходим для работы вилочковой железы, которая вырабатывает Т-лимфоциты, которые в свою очередь помогают в работе иммунитета,
- необходим для правильной работы лейкоцитов,
- нужен для разрушения вредных микроорганизмов, в том числе вирусов,
- предотвращает разрушения клеток свободными радикалами, которые вырабатываются в огромных количествах, пока иммунитет уничтожает зараженные клетки и микроорганизмы.
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Также цинк необходим для гормонального баланса:
- улучшает чувствительность клеток к инсулину,
- дает энергию,
- улучшает состояние волос и ногтей,
- борется с избытком мужских гормонов у женщин,
- необходим для работы щитовидной железы и обмена веществ.
Самый богатый источник цинка - устрицы. Но смею предположить, что у большинства затруднен доступ к этому далеко не всеми любимому деликатесу. Поэтому давайте найдем устрицам замену!
Например, такой шоколадный десерт, который почти не уступает по содержанию цинка даже устрицам. Я включила в него другие продукты-чемпионы по содержанию цинка: какао, кунжут, кешью и льняные семена. Итак… полезный десерт, необычайно богатый цинком.
Десерт "Вкусный цинк" (фото: instagram.com/food4vita)
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Десерт, богатый цинком: рецепт
Ингредиенты на 2 большие порции:
- 1 спелое авокадо,
- 2 замороженных банана,
- 5 ст. л. какао порошка (без добавок! берем чистое какао),
- 2 горсти кешью,
- 2 ст. л. кунжута,
- 2 ст. л. льняных семян,
- 1 горсть листьев мяты,
- 250 мл миндального, рисового или соевого молока.
Для украшения:
- 30 грамм черного шоколада и смесь любых семян и орешков (например, кедровых - они тоже богаты цинком).
Приготовление:
перемешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Не забывайте помешивать, чтобы помочь блендеру справиться, если он не очень мощный.
Приятного аппетита!
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