UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Блины с фетой и оливками: вкусный, быстрый и полезный рецепт

Автор: Lite

14 марта украинцы будут праздновать Масленицу 2021. А неотъемлемым атрибутом этого праздника являются блинчики.

Известный телекулинар Григорий Герман рассказал в эфире канала "Украина" особый рецепт соленых блинов с мягким сыром и оливками. Такого вы еще не пробовали!

"Казалось бы, блины мало кого смогут удивить, но сегодня я поделюсь с вами рецептом дрожжевых блинов с феноменальным кремом из феты, оливок и лимонной цедры. Интересно? Поэтому, давайте готовить вместе", - сказал Герман в эфире "Ранку з Україною".

Для приготовления блинов по рецепту ведущего понадобятся:

  • Вода – 125 мл
  • Сухие дрожжи – 1 ч.л.
  • Молоко – 250 мл
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Мука – 150 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Фета – 130 г
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Оливки – 70 г

Для начала надо сделать опару. В большую миску влить молоко, немного масла, несколько ложек муки, сухие дрожжи и сахар. Перемешать и отставить смесь в теплое место на 15 минут.

Тем временем смешать сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и сахар. Осторожно ввести муку в тесто, смешать с помощью миксера. Если тесто получается слишком густым, нужно добавить немного молока или воды. Снова отставить тесто на 5 минут.

Для начинки перебить в блендере фету, цедру лимона, добавить немного оливкового масла, мед и снова хорошо взбить.

Готовить небольшие блины на сковороде, важно – жарить их только с одной стороны, снимать с огня, когда поверхность блина покроется пузырьками и потеряет блеск. На теплый блин выложить творожную начинку и одну оливку, сложить конвертик. Так же повторить со всеми блинчиками.

Скриншот из видео

Держите также рецепт розовых блинчиков с селедкой, которые точно удивят ваших гостей на Масленицу.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая в сочном образе удивила необычным блюдом к Масленице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Масленица
Читайте также
Зажигательная Масленица в Киеве: когда и где провожать зиму, чтобы не умереть от скуки
Прогноз погоды