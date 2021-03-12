Блины с фетой и оливками: вкусный, быстрый и полезный рецепт

"Казалось бы, блины мало кого смогут удивить, но сегодня я поделюсь с вами рецептом дрожжевых блинов с феноменальным кремом из феты, оливок и лимонной цедры. Интересно? Поэтому, давайте готовить вместе", - сказал Герман в эфире "Ранку з Україною".

Для приготовления блинов по рецепту ведущего понадобятся:

Вода – 125 мл

Сухие дрожжи – 1 ч.л.

Молоко – 250 мл

Сахар – 1 ст.л.

Мука – 150 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Фета – 130 г

Оливковое масло – 3 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Лимон – 1 шт.

Оливки – 70 г

Для начала надо сделать опару. В большую миску влить молоко, немного масла, несколько ложек муки, сухие дрожжи и сахар. Перемешать и отставить смесь в теплое место на 15 минут.

Тем временем смешать сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и сахар. Осторожно ввести муку в тесто, смешать с помощью миксера. Если тесто получается слишком густым, нужно добавить немного молока или воды. Снова отставить тесто на 5 минут.

Для начинки перебить в блендере фету, цедру лимона, добавить немного оливкового масла, мед и снова хорошо взбить.

Готовить небольшие блины на сковороде, важно – жарить их только с одной стороны, снимать с огня, когда поверхность блина покроется пузырьками и потеряет блеск. На теплый блин выложить творожную начинку и одну оливку, сложить конвертик. Так же повторить со всеми блинчиками.

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